Une fois de plus, Honkai Star Rail est ultra généreux et fait plaisir à tout le monde en offrant de beaux cadeaux. Cependant, il va falloir faire très vite pour en profiter.

Honkai: Star Rail est un jeu de rôle développé par HoYoverse (Zenless Zone Zero), qui plonge les joueurs dans un univers riche en aventures et en défis. Au cœur de cette expérience, les Jade Stellaires jouent un rôle crucial. Ils permettent aux joueurs d'obtenir de nouveaux personnages et équipements via le système de gacha du jeu. Et justement pour les fans, une bonne nouvelle vient d'arriver.

Honkai Star Rail vous fait de beaux cadeaux

Surprise, de tout nouveaux codes promo sont disponibles, offrant des Jade Stellaires et des crédits. HoYoverse, fidèle à sa tradition, propose régulièrement des codes promo pour récompenser la communauté de Honkai: Star Rail. Ces codes, souvent très attendus, permettent de récupérer des récompenses précieuses comme des matériaux de montée en niveau, des objets utiles, et surtout, des Jade Stellaire. Pour ceux qui connaissent la valeur de ces Jade Stellaires, ces nouveaux codes sont une vraie aubaine. Ils permettent de progresser plus rapidement sans trop d'efforts.

Ces codes promo sont particulièrement bienvenus, car ils coïncident avec une période spéciale dans le jeu. En effet, l'équipe HoYoverse a annoncé que la mise à jour de la version 2.5 de Honkai: Star Rail sortira le 10 septembre 2024. Les détails de cette nouvelle version ont été dévoilés lors du livestream spécial « Chimères d'un chasseur chassé » le 30 août. Cette mise à jour introduira la très attendue cérémonie de la Danse martiale, ainsi que de nouveaux adversaires puissants. C'est donc le moment idéal pour se préparer en profitant des codes promo !

Il est important de rappeler que les codes promo sont temporaires. Il faut donc les utiliser rapidement avant qu’ils n’expirent.

Nouveaux codes de contenus gratuits, comment en profiter ?

3S3XKXZ5NU27 : 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits (vous avez 24 heures).

: 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits (vous avez 24 heures). DB3FKWZ4NUG7 : 100 Jades stellaires et 50000 Credits (vous avez 24 heures)

100 Jades stellaires et 50000 Credits (vous avez 24 heures) NB2W2XZ46VJT : 100 Jades stellaires Guides du voyageur

: 100 Jades stellaires Guides du voyageur 2BKWKEHL6DJX : 100 Jades stellaires et 4 Éther purifié

Entrer les codes dans le jeu

Allez dans le menu de pause (bouton en haut à gauche) et cliquez sur l'icône avec les trois points ;

Sélectionnez "Code d'échange" ;

Entrez votre code ou vos codes

Vos récompenses seront disponibles directement dans votre messagerie d'Honkai Star Rail.

Entrer les codes via le site officiel

Allez sur la page d'échange de Honkai Star Rail ;

; Connectez-vous à votre compte Hoyoverse et sélectionnez votre serveur ;

Entrez votre code ou vos codes et cliquez sur « échanger » ;

Vos récompenses vous attendent dans votre messagerie in-game

Source : miHoyo