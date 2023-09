Les arlésiennes ne sont pas rares dans le jeu vidéo. Pour un joueur, devoir attendre un titre pendant plusieurs années peut être très frustrant, encore plus quand le soft ne se révèle finalement pas à la hauteur à sa sortie. Hollow Knight Silksong, la suite du metroidvania culte de 2017 se fait justement désirer depuis un long moment. C'est donc assez logique que la communauté soit à l'affût de la moindre information ou rumeur concernant le jeu. Celle qui vient d'être découverte va redonner un peu d'espoir à tout le monde.

Hollow Knight Silksong refait (un peu) parler de lui

Il fallait vraiment être très curieux pour découvrir cette mise à jour de la page Steam d'Hollow Knight Silksong. En effet, SteamDB a encore fouillé les entrailles de la plateforme et trouvé que certains assets de la page du jeu, comme sa vignette, ont été mis à jour sur la plateforme entre le 21 et le 23 septembre dernier. Cela faisait des mois que les développeurs n'y avaient pas ajouté ou modifié quoi que ce soit. Difficile de tirer le moindre constat de cette légère modification, mais les plus optimistes se diront sûrement qu'au moins, Hollow Knight Silksong donne encore des signes de vie et qu'une annonce pourrait être faite prochainement. On sait que la Team Cherry travaille activement sur le développement de cette suite qui devait à l'origine voir le jour au premier semestre 2023.

En mai dernier, la sortie du titre a malheureusement été reportée à une période indéterminée et depuis, il se fait particulièrement discret. À tel point qu'un certain Hades 2 lui a même volé la place du jeu le plus ajouté à leur liste de souhaits par les joueurs sur Steam. On peut espérer que la mise à jour de la page d'Hollow Knight Silksong signifie qu'il va rapidement faire parler de lui, mais on préfère rester sur nos gardes pour le moment. Rappelons que dans cette suite très attendue, nous n'incarnerons plus Knight comme dans Hollow Knight mais Hornet, la mystérieuse protectrice d'Hallownest qui apparaît en tant que boss dans le premier opus. La princesse va se retrouver capturée et emmenée dans le royaume lointain de Pharloom. Elle devra alors « résoudre des mystères alors qu'elle entreprend un pèlerinage mortel vers le sommet du royaume ».