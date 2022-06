Hollow Knight Silksong a une fois de plus déjoué tous les pronostics. Il vient d'apparaître au Xbox & Bethesda Games Showcase pour révéler une grosse bande-annonce de gameplay. Ca fait toujours autant envie.

L'insider « The Snitch », qui est le compte Twitter caché de Tom Henderson selon des internautes, avait raison. Hollow Knight Silksong sera offert dans le Xbox Game Pass à son lancement. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît toujours pas encore la date de sortie... L'année dernière, en janvier, le développement devait toucher à sa fin mais nous attendons encore de l'avoir en mains.

En guise de compensation, pour ne pas nous laisser sur notre fin, la Team Cherry a balancé une nouvelle vidéo de gameplay. Hornet, personnage secondaire du premier volet, risque de vivre une aventure tout aussi retors.

Découvrez un immense empire hanté dans HK: Silksong, la suite du jeu d'action-aventure récompensé. Incarnez Hornet, la princesse protectrice de Hallownest et aventurez-vous dans un tout nouveau royaume régi par la soie et les chants ! Capturée et transportée dans ce monde inconnu, Hornet devra combattre ses ennemis et résoudre des mystères dans sa périlleuse ascension pour atteindre le sommet du royaume.