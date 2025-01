Les fans de Hollow Knight n’en peuvent plus d’attendre. Cela fait plus de cinq ans que Silksong, la suite tant attendue, est annoncée. Mais entre les retards successifs et le silence de Team Cherry, les joueurs commencent à désespérer. Pourtant, une nouvelle rumeur donne de l’espoir. Et cette fois, les indices semblent sérieux.

Un gâteau au chocolat qui intrigue pour Hollow Knight Silksong

Un teasing pour Hollow Knight Silksong ? Tout est parti d’une simple photo postée sur les réseaux sociaux. Un membre de Team Cherry a changé sa photo de profil pour une image de gâteau au chocolat. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais il y avait un message accompagné d'une phrase mystérieuse : « Quelque chose de grand arrive. »

Les fans n'ont pas tardé à réagir. Parmi eux, le YouTuber fireb0rn, bien connu pour ses théories sur Hollow Knight. En creusant, il a découvert que cette image correspond à une recette publiée en ligne… avec la date du 2 avril inscrite en haut. Et cette date n’est pas anodine.

Une coïncidence ? Pas si sûr

Le 2 avril correspond au prochain Nintendo Direct, une présentation qui sera dédié à la future Nintendo Switch 2. Une occasion en or pour Team Cherry de dévoiler enfin Hollow Knight Silksong. Selon fireb0rn, ce timing n’est sûrement pas le fruit du hasard. L'équipe de développement sait à quel point la communauté surveille chaque Direct avec attention. De plus, ce genre d'indices cryptiques n’est pas nouveau pour eux. Dans le passé, ils ont déjà utilisé des jeux d’énigmes pour communiquer.

Autre élément troublant : certains pensent que les multiples retards de Silksong sont liés à la sortie de la Switch 2. Le jeu pourrait bénéficier d’optimisations pour cette nouvelle console. Bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse, mais elle commence à faire son chemin.

Pour l’instant, rien n’est confirmé. Ni par Team Cherry, ni par Nintendo. Ce ne serait pas la première fois que la communauté se fait de fausses idées. Cependant, cette théorie semble mieux construite que les précédentes. Et si elle s’avère juste, le 2 avril pourrait marquer une date clé dans l’histoire de Silksong.

Source : Little Bomey Twitter