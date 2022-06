Depuis son annonce en 2019, Hollow Knight Silksong se montre plus que discret. La Team Cherry aurait-elle prévu un retour de son jeu tant attendu cet été ? Ça se pourrait bien.

Et si cette fois c’était la bonne ? A chaque Nintendo Direct, Indie World et grosses conférences la question reste la même : verrons-nous enfin Hollow Knight Silksong ? Le suite du metroidvania se fait désirer à chaque événement, au point que son éventuelle apparition s’est érigée au rang de meme. Et pourtant, le jeu indépendant pourrait enfin pointer le bout de son nez la semaine prochaine.

Hollow Knight Silksong de retour la semaine prochaine ?

Il ne faut pas jouer avec le petit cœur fragile des fans de Hollow Knight et pourtant. Geoff Keighley vient de leur donner une nouvelle raison d’espérer une apparition du jeu au Summer Game Fest 2022. Le créateur et présentateur de l’événement y est allé de son petit teasing sur les réseaux sociaux pour espérer vendre du rêve aux joueurs : « Il n’y a rien de tel que la sensation de recevoir une superbe world premiere dans sa boîte mail. »

Jusque-là rien de fou, sauf qu’une personne impliquée dans la promotion de Hollow Knight Silksong y a ajouté son grain de sel. Matthew Griffin, responsable du marketing du jeu, a répondu avec un simple « j’approuve ce teasing ».

Un tweet loin d’être anodin qui laisse entendre la présence de l’un de ses projets lors du Summer Game Fest. L’intéressé travaille bien sur un certain Crowsworn, mais le titre n’a fini sa campagne de financement participatif il y a moins d’un an. Cela semble peu probable qu’il soit déjà prêt à être montré.

L’autre hypothèse reste la plus alléchante : le retour en force de Hollow Knight Silksong, dont le développement touchait à sa fin en janvier 2021. Tout cela ne reste que pure spéculation à ce stade, mais il semblerait qu’on ne soit pas au bout de nos surprises avec le Summer Game Fest 2022. Rendez-vous le 9 juin à 20h pour avoir le fin mot de l’histoire.