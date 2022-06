Rien au dernier Indie World, rien à la conférence Summer Game Fest 2022, Hollow Knight Silksong était parti pour être le grand absent des festivités. Pourtant tout espoir n’est pas perdu pour les fans du metroidvania puisqu’une très grosse surprise se préparerait du côté de Xbox.

Hollow Knight Silksong à la conférence Xbox ? C'est fortement possible

Malgré une conférence d’ouverture qui a divisé la communauté, le Summer Game Fest 2022 est loin d’être fini. Se tiendront cet après-midi les Guerrilla Collective et Wholesome Direct axés autour des jeux indépendants et AA, tandis que le Future Games Show pourrait réserver quelques belles annonces en termes de gameplay. Mais c’est surtout le Xbox + Bethesda Showcase qui est attendu au tournant et il devrait être porteur de bonne nouvelle pour ceux qui attendent impatiemment un certain metroidvania.

Selon l’insider « The Snitch », Hollow Knight Silksong sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass. A ce stade on peut presque enlever le conditionnel puisque la source en question a leaké l’intégralité du State of Play et la date de sortie de The Last of Us Remake. Il se pourrait donc que la suite d’Hollow Knight refasse parler d’elle pendant la conférence Xbox, espérons-le avec de nouvelles images et une date de sortie également.

Rappelons que Hollow Knight Silksong est espéré à chaque événement depuis son annonce en 2019. Le jeu est tombé dans un silence total, même si la Team Cherry affirmait en janvier 2021 que son contenu développement touchait à sa fin. Le titre était attendu au Summer Game Fest après un teasing de son responsable marketing et il se pourrait que l’on ait pas misé sur la bonne conférence. Rendez-vous ce dimanche 12 juin à 19h lors du Xbox & Bethesda Showcase pour avoir le fin mot de l’histoire.