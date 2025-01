Le temps passe et les conférences défilent depuis 2019 et l'annonce de Hollow Knight Silksong. Depuis bientôt six ans, ce sequel au très apprécié jeu de Team Cherry est le grand absent des rendez-vous du monde vidéoludique. À chaque événement, les fans croisent les doigts d'avoir enfin des nouvelles et, plus encore, une date de sortie. Cependant, une figure emblématique de la presse a l'intuition que nous pourrions véritablement en voir plus prochainement.

Hollow Knight Silksong sortira-t-il bientôt de l'ombre ?

Hollow Knight premier du nom a littéralement conquis la planète gaming en 2017. Création d'un trio australien, le jeu fait partie des incontournables de la scène indé et est devenu un modèle à part entière. Dès lors, l'annonce d'une suite en 2019 a été accueillie avec beaucoup de joie !

Cela dit, la Team Cherry, toujours aux manettes du développement, se montre relativement discrète depuis. Après une fin globale du développement en 2021, l'équipe a finalement dû remettre la main à la pâte. Initialement prévu pour 2023, Hollow Knight Silksong a finalement été repoussé à une date inconnue.

Vous comprenez maintenant pourquoi la communauté espère autant avoir des nouvelles régulièrement depuis deux ans. Après avoir croisé les doigts pour 2024, et si 2025 était finalement la bonne pour Hollow Knight Silksong ? C'est en tout cas ce à quoi s'attend Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg.

© Team Cherry

Dans son article du 3 janvier 2025 dans lequel il partage ses prédictions pour l'année, Schreier évoque plusieurs jeux très attendus. Alors qu'il s'attend à ce que GTA 6 soit reporté pour 2026, il a au contraire bon espoir pour Hollow Knight Silksong.

Je prédis qu'il sortira finalement cette année et qu'il se vendra à des millions d'exemplaires. Jason Schreier, pour Bloomberg

Si l'intuition de Jason Schreier se confirme, nous devrions entendre parler de Hollow Knight Silksong concrètement dans les semaines à venir. Tout pourrait donc s'accélérer très vite ! Quant à savoir si le succès sera bien au rendez-vous, compte tenu de l'aura du premier opus, nul doute que ce sequel trouvera très vite son public.