Hollow Knight Silksong commence à donner des cheveux gris aux plus jeunes joueuses et joueurs. Depuis l'annonce de son financement via Kickstarter, le jeu de Team Cherry se fait rare, trop rare même, alors qu'il a déjà écumé plusieurs salons avec une version Nintendo Switch jouable. Mais le studio ne veut pas rusher cette suite qui est extrêmement attendu après le carton d'Hollow Knight. L'avantage, c'est que le titre sera accessible à plus de profils... et ça pourrait arriver « plus vite qu'on ne le croit ».

Enfin une sortie en 2024 pour Hollow Knight Silksong ?

Hollow Knight Silksong se fait attendre, mais il a en quelque sorte une excuse. Le studio Team Cherry a confié avoir revu à la hausse ses ambitions, d'où le temps supplémentaire de développement. « Nous sommes enthousiasmés par la façon dont le jeu évolue, et il est devenu assez énorme, et nous voulons donc prendre le temps de le rendre aussi bon que possible ». En effet, à l'heure d'écrire ces lignes, tout le monde devrait être en train d'y jouer étant donné que le lancement était calé en 2023. Ce retard mis de côté, les choses sont enfin en train de bouger sérieusement. Ces dernières heures, le studio a mis en ligne les fiches produits d'Hollow Knight Silksong sur les portails PlayStation, Xbox et Nintendo.

Un signe pour l'annonce d'une date de sortie ferme et définitive ? On peut effectivement l'interpréter comme cela. Et un autre indice vient d'ailleurs renforcer cette théorie aujourd'hui. Comme découvert par des membres de ResetERA, Hollow Knight Silksong a fait l'objet d'un enregistrement par l'organisme de classification sud-coréen, le 20 février 2024. C'est une étape inévitable avant chaque sortie de jeu. Et généralement, ça se produit peu avant le lancement. Il n'en fallait pas plus pour faire monter la tension des internautes.

Peut-on espérer une sortie du soft d'ici l'été ? Tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que les fans sont en train de voir le bout du tunnel. Mais malgré tout, il reste une autre étape essentielle, celle de l'annonce. Est-ce qu'un constructeur négociera d'avoir Hollow Knight: Silksong à l'un de ses événements ? La dernière fois, il était apparu au cours d'un Xbox Showcase. D'un autre côté, il y a également la rumeur d'un PlayStation Showcase en mai, de quoi offrir une belle exposition au jeu. Dans tous les cas, ce sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.