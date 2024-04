Hollow Knight est souvent cité comme l'un des meilleurs metroivania de ces dix dernières années. Voire même comme l'un des fleurons du genre, toutes périodes confondues. Entre sa bande-son magnifique, sa direction artistique à la Tim Burton fabuleuse, ou encore son gameplay qui répond au millimètre, la pépite de Team Cherry a fait tourner des têtes. Deux ans après son lancement sur PC, l'équipe indépendante annonce une suite intitulée Silksong. En 2021, le développement est censé « toucher à sa fin », mais trois ans plus tard, les fans attendent encore et toujours.

Hollow Knight Silksong nous donne un vrai signe

Hollow Knight Silksong en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC ? Des millions de joueuses et joueurs en rêvent, et croisent (très) fort les doigts à chaque événement pour le voir réapparaitre. Et à chaque fois, c'est la déception puisqu'il ne se montre jamais, alors même qu'il aurait dû sortir en 2023. Mais le projet a semble t-il bien grandi et Team Cherry a souhaité s'accorder tout le temps nécessaire pour faire les choses bien. « Nous sommes enthousiasmés par la façon dont le jeu évolue, et il est devenu assez énorme, et nous voulons donc prendre le temps de le rendre aussi bon que possible » a déclaré le studio en mai dernier.

Depuis cette déclaration assez ancienne, il y a eu du nouveau. En septembre, la page Steam d'Hollow Knight Silksong a été mise à jour. La semaine dernière, Matthew Griffin, qui s'occupe de la communication du jeu, est également sorti du silence. « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hollow Knight Silksong est toujours en développement » a t-il indiqué. Un soulagement pour les plus inquiets, mais ça reste léger. Mais il y a quelques heures, le jeu a donné un autre signe de vie. En effet, la page officielle Xbox du titre a été uploadée, et évidemment, certains n'y ont pas cru.

Au cas où vous l'avez oublié après ce long week-end, hier, nous étions le 1er avril. Une date propice aux blagues les plus nulles et parfois les plus méchantes. Ce qui a amené de nombreux fans à douter de cette découverte, tandis que d'autres ont préféré y croire. Et ils ont bien fait puisque ce n'est pas un poisson d'avril. Matthew Griffin lui-même a relayé l'information. Tao Sila, chef produit chez Xbox, y est aussi allé de son commentaire. « Non, ce n'est pas un poisson d'avril. La page Xbox de souhait d'Hollow Knight Silksong est vraiment en ligne » (via X). Bientôt la délivrance ? Vu le passif du soft, il vaut mieux de pas s'emballer plus que de raison, mais c'est tout même une avancée encourageante. Une date de sortie d'ici le Summer Game Fest 2024 ? Continuez à croiser les doigts !