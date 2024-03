On a eu des nouvelles de Hollow Knight : Silksong, et non, ce n'est pas une blague. Il est toujours vivant. Et visiblement, il se porte même plutôt bien.

Parmi les arlésiennes les plus connues dans le jeu vidéo, on retrouve Hollow Knight Silksong. C'est carrément devenu une blague récurrente. Dès qu'il y a une conférence, peu importe l'éditeur ou le studio, on voit des fans se précipiter pour la regarder dans un but bien précis : revoir le nouvel opus. Une date de sortie se fait désirer, tout comme de nouvelles images. Mais vous le savez bien, c'est un jeu qui se fait discret. Team Cherry ne donne pas souvent des signes de vie, mais contre toute attente, ça a fini par arriver il y a quelques jours. Alors, où en est la suite ?

Le développement de Hollow Knight Silksong se déroule tranquillement

Contrairement à d'autres productions en chantier, Hollow Knight Silksong aime rester dans l'ombre. Pour vous donner une idée plus claire, sa dernière bande-annonce date d'il y a deux ans. Rien que ça. A force, certaines personnes se demandent même s'il est encore en vie. La réponse est oui, et c'est l'un des membres du studio qui l'a confirmé. Attention, il n'a rien révélé de majeur à propos du jeu. Sinon, la Toile serait actuellement en feu. Néanmoins, ce qu'il rapporte va probablement en rassurer plus d'un.

C'est Matthew Griffin, l'homme qui gère les relations publiques et le marketing pour Team Cherry, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. Il a simplement expliqué qu'il n'y avait « pas besoin de s'inquiéter » et que « Hollow Knight Silksong est toujours en développement ». Pour l'heure, on n'en saura malheureusement pas plus. Alors oui, ce n'est pas une date de sortie ou un nouveau trailer dédié au gameplay, mais c'est déjà pas mal. Du moins, si on compare avec ce qu'on a en temps normal sur le titre, c'est-à-dire des rumeurs plus ou moins fiables.

On pouvait tout de même se douter qu'il se portait bien. On a tendance à penser le contraire, en se basant seulement sur un manque de communication de la part du studio. En tout cas, l'engouement autour de Hollow Knight Silksong est assez impressionnant, et il prouve à quel point le premier opus est resté gravé dans les esprits. Les fans en veulent plus, mais ils vont devoir patienter encore un bon moment. Est-ce qu'on en saura plus dans le courant de l'année 2024 ? Vous savez ce qu'on dit : l'espoir fait vivre.