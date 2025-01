Plus ça va et plus les fans se demandent si Hollow Knight Silksong, la suite du très bon Hollow Knight, n'est pas qu'un mirage malgré un trailer diffusé il y a deux ans de cela. Mais Jason Schreier, qui est l'un des journalistes et l'une des sources les plus fiables de l'industrie, a estimé que ce sera enfin l'année du lancement du jeu. « Je prédis qu'il sortira finalement cette année et qu'il se vendra à des millions d'exemplaires » a t-il déclaré. Une simple prédiction ou plutôt une information déguisée ? On pourrait bientôt avoir la réponse. Pour de vrai.

Hollow Knight Silksong est-il encore en développement ?

Depuis quelques jours, l'idée d'une sortie prochaine d'Hollow Knight Silksong ne semble plus improbable même si ça ressemble à un running gag plus qu'autre chose. À chaque événement Xbox, PlayStation ou Nintendo, on se dit souvent que c'est la bonne, et à chaque fois, le jeu est absent de tous les rendez-vous importants. Cette suite ultra attendue a même esquivé les Game Awards 2024, faisant encore des déçus une année de plus.

Au-delà de la prédiction ou du leak déguisé de Jason Schreier, la Toile s'est affolée après qu'un membre de la Team Cherry ait changé sa photo de profil X. Il a modifié son avatar pour afficher l'image d'un gâteau au chocolat, le Brooklyn Blackout Cake. Un cliché provenant d'une recette qui a été publiée le 2 avril 2024. Pourquoi cette date a une importance ? Car certains y voient un teasing autour d'une annonce Hollow Knight Silksong.

Le 2 avril 2025 est la date retenue pour la prochaine présentation de la Nintendo Switch 2. En sachant que le jeu a déjà été aperçu lors d'événements du constructeur, certains ont fait directement le rapprochement. Si une nouvelle déception n'est pas totalement à écarter, Matthew Griffin, responsable marketing sur Hollow Knight Silksong a tenu à réconforter celles et ceux qui attendent la suite. « Oui, le jeu existe, il progresse et il sortira ». Une déclaration qui va faire des heureux mais... qui ne nous avance pas plus. Hormis les blagues que l'on peut éventuellement faire sur cette arlésienne, son existence n'a jamais été réellement remise en cause. En revanche, les joueuses et joueurs continue de s'interroger sur le lancement.

Source : Matthew Griffin via X.