La suite extrêmement attendue du chef d'œuvre qu'est Hollow Knight a en effet refait parler de lui via un organisme de classification. Il s'agit cette fois de l'Australie, pays d'origine du studio indépendant Team Cherry. Puisque la plupart des pays ont classé Silksong, l'annonce de sa date de sortie ne devrait pas se faire désirer plus longtemps.

Le retour de la reine d'Hollow Knight enfin pour très bientôt

En 2017, Team Cherry avait avec son premier et jeu et sans trop de pression créé l'un des meilleurs metroidvania de tous les temps. Hollow Knight doit son magnifique succès à un gameplay diablement maîtrisé et à une sublime direction artistique composée de superbes dessins faits presque de manière artisanale. Durant l'aventure, nous croisons la jeune Hornet, qui a connu une certaine popularité auprès des joueurs. Ceux-ci n'ont pas caché leur enthousiasme en sachant que Silksong allait en faire le personnage principal suite à une annonce en ce sens en 2019.

Cinq ans ont passé, et cette suite extrêmement attendue d'Hollow Knight est restée terriblement discrète après une première annonce de sortie prévue pour début 2023. Chaque Nintendo Direct ou autre événement similaire depuis, les fans l'appelaient de leur vœu pour n'être récompensés que par le silence. Dernièrement, c'est au travers de diverses boutiques comme le Microsoft Store, Steam ou encore via des organismes de classification que le jeu a donné de ses nouvelles. Le plus récent, en date du 2 avril, est celui d'Australie, pays d'origine de Team Cherry. Dans sa terre natale, Silksong a ainsi reçu la catégorie PG pour « Légère Violence ». Étant donné qu'il s'agit de l'un des derniers pays manquants pour classer le jeu, ne reste donc plus qu'au studio indépendant à enfin en annoncer la date de sortie.

Team Cherry devrait bientôt sortir de son long silence

Le principal intéressé reste pour l'instant muré dans un obstiné silence et n'a encore rien confirmé officiellement. Il convient toutefois de rappeler que la classification d'un jeu est l'une des ultimes étapes avant l'annonce de sa sortie. Dans l'état actuel des choses, celle d'Hollow Knight Silksong devrait donc avoir lieu si tout va bien dans les prochaines semaines.

À un moins de deux mois du Summer Game Fest, Team Cherry aurait en tout cas la tribune parfaite pour annoncer en grandes pompes la sortie de cette suite extrêmement attendue. Le Xbox Showcase prévu le 9 juin serait par exemple un très potentiel candidat pour l'exercice. Au vu des énormes ambitions du studio indépendant vis-à-vis d'Hollow Knight Silksong, les fans semblent cependant prêts à attendre autant de temps que nécessaire pour renouer de la meilleure manière possible avec l'un des plus grands metroidvania de ces dernières années. Selon toute vraisemblance, l'épopée de la gracieuse Hornet sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch ne devrait plus tarder à commencer. Vivement !