Le jeu Hollow Knight a été un tel succès, il convaincu son public avec une telle force que l'annonce d'une suite a été une vraie félicitée pour les fans. Cependant, nous avons eu si peu de nouvelles depuis que certains se demandent si Silksong n'est pas un mirage. Toutefois, en cette période estivale remplie de conférences, les joueurs croisent les doigts pour que chaque nouvel événement soit une occasion d'enfin avoir des infos sur le jeu de la Team Cherry. Malheureusement, une énième déception attend ceux qui l'attendent...

Encore de la patience pour Hollow Knight Silksong

En 2017, Hollow Knight a été une vraie révélation pour le genre du metroidvania. Avec un challenge relevé, une identité visuelle affirmée et des mécaniques ingénieuses, le jeu est immédiatement devenu un incontournable. Dès lors, les fans attendent plus que jamais la suite, Silksong, qui se concentrera sur un personnage secondaire du jeu original.

Mais, nous ne devrions pas avoir de nouvelle tout de suite... À la veille de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2024, les espoirs s'éteignent. De fait, Geoff Keighley, qui animera cette Opening Night Live, a confirmé sur le réseau social X que Silkson ne se montrerait pas ce mardi.

Ne comptez pas non plus sur le prochain Nintendo Direct. De fait, l'événement ne ressemblera pas vraiment à ce dont on a l'habitude, alors il ne faut pas s'y attendre à voir le nouveau jeu de la Team Cherry. C'est un nouveau coup dur pour les fans, qui espèrent en voir plus à chaque occasion qui se présente.

Néanmoins, Keiglhley précise bien, de son côté, que le studio travaille toujours dessus. Encore un peu de patience. Au regard de la qualité du premier opus, la Team Cherry se concentre pour fournir un nouveau titre qui soit à la hauteur des attentes. Les équipes nous montreront Silksong quand elles seront prêtes. Rien ne sert de courir.