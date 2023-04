Les metroidvania en 2D sont légion, dans le monde du jeu vidéo. Nombre de studios s'y sont essayés, tous n'ont pas brillé. Mais en 2015, Moon Studios a su tirer son épingle du jeu avec Ori and the Blind Forest, un jeu à la fois assez exigeant et poétique, à l'univers visuel et sonore aussi enchanteur que mélancolique. Le succès du jeu a donné naissance à une suite, mais aussi à une flopée de titre du même genre. Parmi eux, l'excellent Hollow Knight, dont la suite se fait toujours attendre.

Un joueur crée sa propre version d'Hollow Knight Silksong

Hollow Knight est sorti en 2017. Sa suite, intitulée Hollow Knight : Silksong, a été officialisée en février 2019. Et si du gameplay a pu être aperçu le temps de deux bandes-annonces, le titre de la Team Cherry se fait très discret. Trop, d'ailleurs, au goût de certains. Un fan, souhaitant se familiariser avec le moteur du jeu, Unity, a donc décidé de créer sa propre démo du titre. Dans un post sur Reddit, "La team Cherry a pris trop de temps donc j'ai fait Silksong moi-même", l'utilisateur Falcon175 partage une vidéo d'une vingtaine de secondes. On y retrouve de nombreux assets du premier jeu, simplifiés, le temps d'une courte démo. Pour un travail effectué en trois jours, le résultat est impressionnant.

Malheureusement, c'est tout ce dont il faudra se contenter en attendant la vraie version du jeu. De son côté, Falcon175 veut éviter les problèmes. Il précise donc : "ce projet a juste été pour moi un moyen d'apprendre Unity. Tous les assets sont évidemment la propriété de Team Cherry et ce "jeu" ne sera en aucun cas distribué".

Une suite qui reste dans l'ombre

Il faut reconnaître que la vidéo postée sur Reddit est assez bluffante. Mais de notre côté, on aimerait découvrir le vrai Hollow Knight : Silksong ! D'abord annoncé sur PC, Mac, Linus et Nintendo Switch, le soft a été confirmé sur Xbox bien plus tard, en juin 2022. Il sera d'ailleurs disponible day one sur le Game Pass ! C'est a cette occasion qu'un nouveau trailer de 1'20 a été dévoilé. Quelques mois plus tard, on a appris que la PS4 et la PS5 accueilleraient également le metroidvania.

Selon les dernières informations, tirées d'un listing Xbox, Silksong devrait sortir au plus tard en juin 2023. Mais nous sommes fin avril, et le délai nous semble désormais très, très court pour que le pari soit tenu. En attendant d'en savoir plus, si vous recherchez un vrai jeu aux sensations assez similaires à Hollow Knight, on vous conseille le très bon roguelite Have a Nice Death, dont on vous a proposé le test le mois dernier.