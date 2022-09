Hogwarts Legacy est sans conteste l'un des jeux les plus attendus. Malgré tout, cette nouvelle risque d'en décevoir plus d'un.

Quand on pense à Harry Potter on pense bien évidemment à Poudlard et à la magie mais aussi aux balais magiques. Et notamment au Quidditch, ce sport très renommé dans le monde des sorciers qui donne lieu à des compétitions depuis le Moyen-Age d'après son autrice. Eh bien dans Hogwarts Legacy il ne sera pas possible d'y jouer.

Adieux le Quidditch dans Hogwarts Legacy

On peut apprendre la nouvelle via un FAQ sur le site officiel.

Le Quidditch est-il jouable dans Hogwarts Legacy ? Le Quidditch n'est pas jouable dans le jeu . Cependant, le vol de balai pour les défis de traversée et de course de balai fait partie du jeu. Les joueurs peuvent également faire voler des balais pour explorer des lieux nouveaux et familiers autour du château de Poudlard.

Il sera donc possible de voler en balai dans Hogwarts Legacy (fort heureusement) mais il ne sera pas possible de s'adonner au sport le plus connu du monde des sorciers. Voilà qui risque de déplaire surtout quand on sait que c'était jouable dans la première génération de jeux Harry Potter. Par contre les développeurs ne précisent pas si le Quidditch sera totalement absent du jeu. On pourrait très bien imaginer la possibilité d'assister à un match et pourquoi pas d'organiser des paris (interdits à Poudlard).

Pour rappel, chaque année à Poudlard un tournoi est organisé entre les quatre maisons (Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard). La maison qui remporte le plus de matchs gagne la coupe de Quidditch. Le jeu est toujours prévu pour le 10 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.