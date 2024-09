IO Interactive a fait revivre de la plus belle des manières la franchise Hitman. Trois jeux plus tard, la licence a repris sa place bien méritée de l'une des meilleures sagas d'infiltration jamais conçues. Après avoir jeté aux oubliettes le format épisodique, les amateurs du genre n'avaient plus d'excuse pour succomber à cette trilogie. Une vraie référence rien que pour la qualité du level design des différentes destinations.

Vous avez rêvé d'être l'agent 47 ? La trilogie Hitman vous y autorise

Vous l'avez peut-être oublié, mais Hitman 3 embarque un mode PSVR sur PS4 pour l'ensemble des missions de la trilogie. Cette version, qui est toujours accessible via le premier casque de Sony, était gratuite. Une bonne initiative qui s'est malheureusement soldée par un échec étant donné qu'on ne pouvait pas utiliser les PS Move du périphérique. Les joueuses et joueurs voulant se prendre pour l'agent 47 devait alors réaliser les assassinats avec une DualShock 4, ce qui tuait l'immersion. Mais cette erreur monumentale est sur le point d'être enfin corrigée puisqu'une belle surprise a été annoncée pour la la licence cultissime.

Hitman World of Assassination, qui permet de jouer à l'intégralité de Hitman 1 à 3, a été annoncé sur PSVR2 au State of Play. Cette fois, ça change tout puisque le casque VR de la PS5 est bien plus avancé que son prédécesseur. Les jeux seront totalement optimisés pour le PlayStation VR2 avec un maniement des armes à deux mains, encore plus d'actions et d'interactions grâce aux manettes Sense, la possibilité de viser à travers la lunette du sniper ou encore le rangement des armes sur le corps virtuel du joueur.

« Des améliorations ont été ajoutées pour enrichir l'expérience VR, telles que l'immersion à l'échelle de la pièce, des interactions spatiales pour toucher, saisir et positionner des objets, l'intégration des gâchettes adaptatives des manettes PlayStation VR2, et bien d'autres encore » précise le communiqué d'Hitman World of Assassination. Prêts à tenter l'aventure ? Un pack de mise à niveau vers le contenu PS VR 2 sera disponible pour 9,99€. Un prix plutôt doux... si l'expérience est cette fois à la hauteur. Ce sera disponible en décembre 2024. Pour les possesseurs de Meta Quest, il reste toujours l'option d'Hitman 3 VR Reloaded.

Source : YouTube PlayStation.