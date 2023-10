IO Interactive fête ses 25 ans et veut marquer le coup. Pour cela, le studio fait revenir l'un des Hitman les plus cultes, et dévoile les prochaines surprises gratuites.

Hitman 4 a été officialisé par les développeurs, mais il ne devrait toutefois pas voir le jour avant plusieurs années. Mais le studio va continuer à célébrer sa saga d'infiltration avec plusieurs projets, dont le comeback d'un opus très apprécié des fans de la première heure, et des cadeaux pour les accrocs à la dernière trilogie.

L'un des meilleurs Hitman jouable partout

D'ici la fin du mois, deux rois de l'infiltration feront leur retour dans Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Mais surprise, l'agent 47 sera également à l'honneur pour les 25 ans d'IO Interactive. L'annonce la plus inattendue, c'est la sortie d'Hitman Blood Money Reprisal. Une version Android, iOS et... Nintendo Switch ! Quatre ans après la collection HD comprenant cet épisode et Absolution, l'un des meilleurs jeux de la série pourra être joué partout et tout le temps.

Une excellente nouvelle vu l'aura d'Hitman Blood Money, mais ça va sûrement diviser puisqu'il ne s'agit pas d'un simple portage. Attendez-vous à des « améliorations de gameplay inspirées des derniers jeux », au mode Instinct qui permet de voir les cibles et les PNJ, ainsi qu'une mini-carte. Et c'est là que le bât risque de blesser car une map risque de rompre l'équilibre d'Hitman Blood Money et de faciliter davantage les contrats. À voir si c'est une option désactivable ou une nouveauté obligatoire. Dans la description YouTube, le studio fait mention d'un soft « affiné pour les grands et petits écrans », avec une prise en charge des commandes tactiles.

« IO Interactive souhaite offrir une expérience gaming pour tout type de joueurs, amateurs ou expérimentés. Les connaisseurs de Hitman: Blood Money auront la chance de revivre le jeu directement sur leur mobile, tandis que les nouveaux joueurs auront la chance de découvrir l’expérience du jeu d’infiltration à haut risque pour la première fois » déclaré IOI dans un communiqué de presse officiel.

Du contenu gratuit en plus de Blood Money sur Switch et mobiles

Hitman Blood Money sera disponible sur iOS et Android à l'automne 2023, puis sur Nintendo Switch à l'hiver 2023. Pour ses 25 ans, IO Interactive prévoit aussi encore et toujours des contenus gratuits pour Hitman: World of Assassination. Deux missions de cible fugitive, « Bad Boy » et « The Food Critic », seront disponibles respectivement entre le 13 et 23 octobre, puis entre le 20 et 30 octobre prochain. Ensuite, le 27 octobre, il y aura un autre contrat « The Drop » dans le niveau de la boîte de nuit à Berlin.

La licence va aussi succomber à la mode d'Halloween avec un nouveau défi le 26 octobre pour débloquer un costume « citrouille-lanterne ». Les joueurs pourront également déverrouiller un skin, aux proportions qui font peur, de l'agent 47 original. Le lendemain, le 27 octobre, Twitch offrira la combinaison « Purple Streak Suit » aux différents spectacteurs.

La roadmap d'Hitman World of Assassination nous informe qu'une nouvelle mise à jour sera déployée le 26 octobre. Un défi « Faster than Rocco » sera quant à lui disponible le 5 octobre 2023. Il permettra de repartir avec une tenue de sniper.