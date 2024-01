Si vous aimez les jeux d'infiltration, alors la licence Hitman est un choix tout naturel. Encore aujourd'hui, de nombreux joueurs se précipitent sur l'excellente trilogie qui s'est terminée en 2021 avec World of Assassination. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Justement, un autre opus a eu droit à une nouvelle vie en 2023, et aujourd'hui, il a une grande annonce à nous faire.

Hitman : Blood Money Reprisal arrive sur la Nintendo Switch

Vous avez peut-être raté cette information, mais le 30 novembre 2023, un ancien jeu Hitman est arrivé sur de nouvelles plateformes. Il s'agit de Blood Money, baptisé ici Reprisal. Ce dernier est uniquement sorti sur iOS et Android, d'où le fait qu'il a fait peut-être moins de bruit que ses aînés. Vous l'aurez compris au vu de son nom, mais ce n'est pas un titre inédit. C'est un portage de l'un des meilleurs épisodes de la série, qui propose des « améliorations de gameplay inspirées des derniers jeux ». Il dispose également d'un mode Instinct qui permet de voir les cibles et les PNJ, ainsi que d'une mini-carte.

Le portage de ce Hitman fut dévoilé à l'occasion des 25 ans d'IO Interactive. Toutefois, il n'a pas seulement été annoncé pour le mobile. Il devait aussi sortir sur Nintendo Switch à l'hiver 2023, mais ça a été retardé. Rassurez-vous, aujourd'hui, on a enfin une date de sortie à communiquer. Il arrivera sur la console de Big N le 25 janvier prochain, et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Ce sera le moment de retourner remplir des contrats avec l'Agent 47, et on vous conseille vivement d'y jeter un œil. Après tout, c'est un Hitman qui a grandement marqué les esprits.

Voici ce qu'on avait pu lire à propos de l'expérience proposée ici. « IO Interactive souhaite offrir une expérience gaming pour tout type de joueurs, amateurs ou expérimentés. Les connaisseurs de Hitman: Blood Money auront la chance de revivre le jeu directement sur leur mobile, tandis que les nouveaux joueurs auront la chance de découvrir l’expérience du jeu d’infiltration à haut risque pour la première fois ». Une belle description, et un excellent moyen de patienter avant la sortie de Hitman 4 qui ne sera pas prêt avant plusieurs années.