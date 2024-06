L'agent 47 en a encore dans le calibre. Après avoir ouvert l'année 2021 avec panache avec Hitman 3, le tueur à gage est sur le point de sortir de l'ombre... mais pas tout à fait comme on pouvait s'y attendre. Toutefois, la nouvelle va en réjouir beaucoup, car l'expérience s'annonce non seulement de grand qualité, mais aussi particulièrement immersive.

Le temps de recharger, Hitman 3 se refait une beauté

Il y a trois ans, Hitman 3 nous avait séduit avec son atmosphère qui tue et sa grande rejouabilité. Une version VR avait même été développée sur PlayStation, elle aussi convaincante bien que perfectible. Certes, beaucoup attendent un quatrième volet... Mais, aujourd'hui, c'est une refonte complète du jeu pour Meta Quest 3 qui s'annonce ! Hitman 3 VR Reloaded promet d'être l'expérience VR ultime pour conclure la trilogie Hitman.

Avec IO Interactive toujours aux manettes, la nouvelle version d'Hitman 3 va changer beaucoup de choses. D'abord, “Reloaded” intégrera de nouvelles fonctionnalités, à commencer par le double-maniement des armes. Vous aurez ainsi plus de liberté dans l'établissement de vos stratégies...

Aussi, pour répondre aux normes du casque Meta Quest, le jeu se redessine entièrement dans un style en cell-shading. Pour autant, le studio met l'accent sur la crédibilité de l'univers grâce à des environnements encore plus interactifs. Les déplacements et l'évolution dans l'espace devraient, eux aussi, être plus optimisés. Bien sûr, pour plus d'intuitivité, une nouvelle interface utilisateur s'offre à vous.

Hitman 3 VR Reloaded sera disponible à l'été 2024, sur Meta Quest 3. Il est déjà disponible en précommande sur le site de Meta. À ce titre, il profite d'une réduction temporaire. Profitez ainsi de 10% de remise et offrez-vous l'expérience ultime du jeu pour 25,19€ au lieu de 27,99€.