Non content d'être déjà fantastique et opulent dans sa proposition de base, Hitman 3 a entamé son Année 2 d'ajouts pour prolonger le plaisir. Dans un peu plus de 15 jours, une nouvelle destination sera disponible aux côtés d'autres défis. On fait le point.

Destination Ambrose Island pour Hitman 3

La map gratuite Ambrose Island sera disponible le 26 juillet 2022 dans Hitman 3. Ce nouvel endroit est une île tropicale infestée de pirates.

Cette île tropicale est une crique cachée, domicile d'un dangereux syndicat de pirates opérant dans la mer d'Andaman et de nombreux secrets cachés. La destination, qui est un bac à sable complètement explorable, est remplie de nouvelles cibles, d'opportunités de gameplay, de défis, de récompenses à débloquer. Et elle est gratuite pour tous les possesseurs du jeu.

Un faux-air de la carte Santa Fortuna dans Hitman 2 ?

Les autres nouveautés de juillet 2022

Avec Hitman 3, il y en a toujours plus. Dès lors, voici ce qui vous attend ce mois-ci :

La carte Bangkok (Hitman 2016) disponible pour tous du 7 au 17 juillet prochains

« The Revolutionary » sera la cible fugitive du 8 au 18 juillet prochains

La cible fugitive « The Food Critic » pourra être abattue du 15 au 25 juillet 2022

Vous pourrez débloquer le Katana Iridescent via le mode cible fugitive arcade, le 14 juillet prochain

Enfin, le 21 juillet, IO-Interactive mettra à l'honneur la communauté. Envoyez vos meilleures idées, même des idées de briefing, sur le thème des pirates et le studio tranchera !