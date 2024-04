Comme son nom le laisse quelque peu échapper, ce nouveau FPS free to play baptisé Histera va jouer sur différentes temporalités pour offrir un gameplay en constant changement. Les joueuses et joueurs pourront essayer cela très prochainement en early access. Une manière comme une autre d'attendre un certain XDefiant ?

Un FPS multi gratuit qui trouvera sa place dans l'Histera ?

Pour percer dans le monde impitoyable des FPS multi, il faut savoir se démarquer par un concept innovant. C'est justement ce qu'entend proposer Histera, un jeu free to play développé par StickyLock Games, attendu le 16 mai sur PC en early access. Au travers d'un « Glitch » chaque map du jeu va constamment changer d'architecture. Plus précisément, des portions de map vont complètement changer d'époque. Dans une même partie, nous passerons donc de la préhistoire à un futur dystopique, sans transition. De plus, chaque temporalité nous octroiera des armes et équipements de l'époque correspondante. Nous pourrons donc avoir dans la main un fusil d'assaut, puis la seconde d'après un arc ou une lance.

Un concept pour le moins ambitieux que nous propose donc le FPS multi gratuit Histera. Puisqu'une vidéo est plus parlante que des mots, vous pourrez trouver le trailer annonçant sa sortie en early access sur PC (via Steam) ci-dessous. Celle-ci aura lieu pour rappel le 16 mai à venir. L'attente ne sera donc pas longue pour voir comment cette histoire de Glitch s'illustre dans un chaos ambiant au rythme qui se veut particulièrement effréné.