Hideo Kojima et ses équipes sont sur tous les fronts. En parallèle de Death Stranding 2, le développeur japonais met au point son jeu exclusif xCloud qui pourrait tout changer.

Plaçant la créativité avant le reste, Hideo Kojima essaye toujours de sortir des sentiers battus pour se démarquer. Il fonde ainsi énormément d'espoirs dans son projet Xbox Cloud Gaming. Lors de l'annonce, il avait déclaré qu'il attendait de pouvoir le produire depuis très longtemps...

... et qu'il teasait déjà en 2019 :

Plus la couverture 5G se répand au cours des cinq prochaines années, plus nous allons avoir des jeux complètements différents. Il y a également un gros truc auquel je pense vis-à-vis du streaming. Je ne peux pas en dire plus car je ne veux rien spoiler.