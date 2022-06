Pour 2022, Hideo Kojima souhaitait multiplier les projets et c'est ce qui se profile à l'horizon. Entre rumeurs et confirmations, le planning du créateur japonais est bien rempli. Mais il a pris le temps d'immortaliser un entretien avec Michael Bay. Faut-il y voir un début de teasing ?

Une collaboration Hideo Kojima X Michael Bay ?

Hideo Kojima pourrait-il s'allier au réalisateur Michael Bay (Rock, Bad Boys, Transformers, Armageddon...) ? Un tweet du créateur japonais nous amène à nous questionner. Comme on peut le voir, les deux hommes ont eu un échange par écrans interposés. L'image n'est néanmoins pas entière puisqu'un carré noir vient cacher l'un des écrans de Michael Bay. Sûrement un projet confidentiel... mais de qui ? Le prochain film de monsieur Bay ou quelque chose avec Kojima-san ?

Le papa de MGS et Death Stranding a ouvert un nouveau studio l'année dernière à Los Angeles. Mais contrairement à celui de Tokyo, cette nouvelle entité doit se focaliser sur les opportunités liées aux films, séries et à la musique, voire à l'animation. Est-ce le but de cette visioconférence ou une simple rencontre informelle ? Après tout, Hideo Kojima a toujours eu un pied à Hollywood et s'est fait un joli carnet d'adresses au fil du temps. Il a par exemple dialogué plusieurs fois avec son « dieu » à lui George Miller (Mad Max), sans qu'il n'y est rien de plus qu'une conversation entre passionnés. Et tout ce que tweete le développeur n'est pas synonyme de teasing. Bref, pour l'instant, compliqué de réellement savoir.

Le point sur les projets Kojima Productions

Actuellement, les équipes de Kojima Productions sont sur un jeu exclu Xbox qui serait le titre d'horreur nommé Overdose. Ensuite, le studio pourrait être en parallèle sur Death Stranding 2, étant donné qu'Hideo Kojima continuera d'avoir de très bonnes relations avec PlayStation. Puis il y a les projets annexes comme son podcast radio, exclusivement en japonais, ou sa team vidéo qui devrait sortir quelque chose...