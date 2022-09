Pour éviter que les joueurs ne s'emballent, Hideo Kojima et son studio ont dû signaler à plusieurs reprises qu'ils ne dévoileraient pas de jeu sur le salon japonais. Une simple expérience VR, un tour de leur stand en réalité virtuelle, est proposée. Mais les visiteurs ont quand même découvert une énigme à déchiffrer...

A Hideo Kojima teasing

Comme chaque année, Kojima Productions a son stand de goodies au Tokyo Game Show 2022, mais rien d'autre, Hideo Kojima n'ayant pas officiellement annoncé son prochain titre. Mais pour les plus observateurs, il y avait plus. Une étrange affiche « Who Am I » ou « Qui suis-je » avec un QR Code à scanner. Le QR Code renvoie simplement sur un site web pour voir le poster en grand.

Alors qui est cette personne ? La Toile a déjà levé le mystère avec brio, il faut le reconnaître. Si l'on aurait pu croire de prime abord à Léa Seydoux ou Margaret Qualley par facilité, il suffit de se concentrer une minute pour voir que ça ne colle pas. En vérité, ce serait la jeune actrice de 24 ans Elle Fanning, apparue à l'âge de 2 ans dans le film Sam, je suis Sam. Si vous en doutez, les détectives virtuels ont déjà même mis la main sur la photo originale :

En 2016, elle a joué dans The Neon Demon, un film de Nicholas Winding Refn (Drive, Bronson...). On imagine que c'est le réalisateur danois fétiche d'Hideo Kojima, qui a incarné Heartman dans Death Stranding, qui les a mis en relation. Kojima-san avait déjà évoqué l'actrice sur Twitter pour son rôle dans Teen Spirit.

Death Stranding 2 ? Attention spoilers !!

Après avoir percé le premier mystère, c'est l'heure des spéculations avec une première théorie de @villainsin (via @flyingfox1984). Attention, nous allons spoiler la fin de Death Stranding pour les explications.

À la fin de Death Stranding, Sam (Norman Reedus) doit emmener BB à l'incinérateur principal du jeu, l'endroit où doit être brûlés les cadavres pour empêcher un cratère de se former. Guidé par Deadman (Guillermo Del Toro), Sam fait le choix de sortir BB de sa capsule et in fine, celui-ci revit. Sam l'appelle Louise, Lou, en référence à sa fille perdue.

Cela étant dit, l'utilisateur ou l'utilisatrice estime qu'Elle Fanning pourrait être une version de Louise adulte dans Death Stranding 2. Dans sa théorie, le symbole visible sur le poster pourrait désigner une nouvelle ville ou un nouvel organisme avec un clin d'œil à Bridges pour le pont-levis. Une théorie relativement terre à terre et même crédible.

Autres possibilités : Overdose, qui serait le soft Xbox cloud gaming du créateur japonais... ou quelque chose qui n'a rien à voir avec un jeu de près ou de loin. Kojima Productions souhaitant saisir toutes les opportunités liées au jeu vidéo, au cinéma, aux séries et à la musique, le choix est large.