Hideo Kojima est bien apparu, depuis Tokyo, à la Gamescom 2022. Pour annoncer un jeu ? Non mais pour faire la promotion d'un nouveau podcast compréhensible par plus de monde.

Quelque part, Hideo Kojima a bien réservé une surprise à la Gamescom 2022, mais pas celle que l'on pouvait légitiment penser. Au lieu de ça, il a officialisé un de ses projets qui n'est pas un nouveau jeu. Pas vraiment l'endroit idéal, mais il est sûr d'avoir touché des millions de gens.

A Hideo Kojima Podcast

Hideo Kojima avait déjà fait part de son envie d'avoir un projet « radio » et il va le concrétiser d'ici le mois prochain. Le 8 septembre 2022, Kojima-san diffusera un podcast « Brain Structure » sur Spotify. Comme pour ses précédents travaux, le créateur prendra la parole pour évoquer ce qui le passionne, que ce soit des jeux, films, livres, l'art, la philosophie ou la société. Des thèmes qu'on retrouve dans ses productions.

La bonne nouvelle pour les anglophones, c'est que contrairement au plan initial, il y aura une version anglaise afin qu'un grand nombre de personnes puissent suivre cette émission.

Je voulais partager mes idées avec une audience mondiale et j'ai trouvé que Spotify était la meilleure solution pour communiquer auprès de tous mes fans et amis à travers le monde. C'est une approche ambitieuse de sortir chaque épisode en japonais et en anglais, mais je suis impatient de passer du bon temps en partageant mon inspiration créative avec des auditeurs du monde entier.

Pour Chieko Nishi, patron de Spotify au Japon, c'est une bien belle prise :

Chez Spotify, nous cherchons à travailler avec les meilleurs créateurs pour donner vie à des podcasts passionnants, pour offrir une nouvelle dimension au divertissement tout en rapprochant les fans de ce qu'ils aiment. Les podcasts de Hideo Kojima permettront à un plus grand nombre d'auditeurs de profiter de ses idées, tout en soutenant son propre désir de dépasser les frontières.

Des guests pour épauler le papa de MGS

Dans cette « nouvelle aventure », Hideo Kojima recevra le soutien de Geoff Keighley qui sera régulièrement là mais pas que. On parle d'invités nationaux et internationaux dans divers secteurs (affaires, technologie et divertissement).

Sans prendre trop de risques, on parie également sur le réalisateur Nicolas Winding Refn (Drive, Bronson...), George Miller (la saga Mad Max, Les Sorcières d'Eastwick...), Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island, le futur film Metal Gear Solid...) ou même peut-être Michael Bay (Rock, Bad Boys...). Sans oublier le « trésor danois », dixit Kojima-san, Mads Mikkelsen. La liste peut être très longue.

Si nous avons mis « nouvelle » entre guillemets, c'est que le créateur de Death Stranding n'en est pas à son coup d'essai. Lorsqu'il était chez Konami, il avait son podcast KJP Alert ! et il a aussi été sur Youtube avec Hideotube.

Les épisodes de Hideo Kojima presents Brain Structure seront disponibles chaque jeudi à 14h00 (heure française), en anglais et japonais. Quant à Death Stranding 2... patience ! Et encore plus pour le jeu Xbox cloud gaming qui n'arrivera pas de sitôt.