Hideo Kojima et son studio sont bien au travail sur une exclusivité Xbox cloud gaming. Une rumeur de Jeff Grubb qui a été confirmée lors de la conférence Xbox Bethesda. Il y a t-il eu une dispute entre le créateur japonais et PlayStation ? Un divorce consommé ?

Hideo Kojima travaille encore avec PlayStation

La future exclu Xbox de Kojima Productions ne met pas fin à la relation entre PlayStation et le papa de MGS & Death Stranding. Le studio a pris la parole sur Twitter afin d'éclaircir tout cela et le message est clair : tout va bien entre les deux parties.

Après l'annonce de notre partenariat avec Microsoft dans l'utilisation de la technologie du cloud, de nombreuses personnes nous ont posé des questions au sujet de notre collaboration avec Sony Interactive Entertainment. Soyez assurés que nous continuons d'entretenir une très bonne relation avec PlayStation également.

Et pour cause, si l'on se fie aux propos de Norman Reedus, Death Stranding 2 serait en développement. Une suite qui serait exclusive à la PS5 et éventuellement au PC (peut-être un peu plus tard). SIE détient en effet la propriété intellectuelle.

Et Overdose, il est où ?

L'annonce de Hideo Kojima n'a pas été suivie d'images ou de vidéo, mais d'une simple déclaration comme quoi le « concept serait inédit » et d'un avertissement « ça prendra du temps ». L'insider Tom Henderson avait prévenu que d'une présentation expéditive avant le showcase, mais alors où est le teaser du jeu d'horreur Overdose ? Est-ce le même projet ? Probable. Mais peut-être que cette vidéo n'était destinée qu'à des fins très privées entre Microsoft et Kojima-san...

Kojima Productions revendique son indépendance

Dans un autre tweet, le studio d'Hideo Kojima a rappelé son indépendance et ses ambitions. Kojima Productions n'appartient à personne et emploiera ses talents pour d'autres créations que le jeu vidéo. Un anime, des films ou de la musique, sont des sphères où la société veut laisser son empreinte. C'est d'ailleurs à cet effet qu'un deuxième studio a été ouvert à Los Angeles.

En tant que studio de création indépendant, Kojima Productions continuera à travailler sur des créations pour nos fans. Nous explorerons diverses opportunités avec des jeux, des films et de la musique à travers des plateformes qui évoluent avec le temps et la technologie. Nous continuons de compte sur votre soutien !

Certaines spécificités de plateformes dicteront par conséquent des projets. C'est ce qui s'est passé avec le jeu Xbox cloud gaming dont rêve depuis longtemps Hideo Kojima. Sur ce terrain, Microsoft investit plus que son concurrent et a mis en place une division spéciale. Elle a pour objectif de sceller des alliances avec des studios pour le développement de jeux exclusifs au cloud.