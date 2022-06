Alors qu'il travaille en coulisses depuis la sortie de Death Stranding Director's Cut, Hideo Kojima vient de dévoiler l'un de ses projets 2022. La rumeur se vérifie, il y a bien un jeu exclu Xbox cloud gaming dans le lot.

Hideo Kojima sur un jeu d'horreur Xbox ?

Il était lourdement pressenti pour monter sur la scène du Xbox & Bethesda Games Showcase et ce fut le cas. Le papa de la saga Metal Gear Solid, Policenauts, Snatcher ou encore de Death Stranding, était du spectacle.

Hideo Kojima a indiqué avoir signé un partenariat exclusif avec le constructeur pour un jeu pensé pour cette technologie. Un « concept jamais vu » qui devrait être le jeu d'horreur Overdose, le projet refusé par Stadia.

C'est un jeu complètement nouveau, un titre que personne n'a expérimenté ou vu auparavant. J'ai attendu très longtemps le jour où je pourrais enfin commencer à le développer.

En revanche, il prévient d'entrée « ça prendra du temps ».

Pour pouvoir y jouer, il va donc vous falloir une connexion internet performante et stable. La meilleure configuration étant d'avoir la fibre optique et d'être relié en filaire avec votre box. Ainsi, vous serez sûrs de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les gros pixels baveux, une lourde latence et une instabilité générale.

... en attendant Death Stranding 2 sur PS5 ?

Hideo Kojima fait-il une infidélité à PlayStation ? Non, mais il réalise un de ses projets qui lui trotte dans la tête depuis un moment, et Xbox semble, cette fois, l'allié idéal. Cela étant dit, la rumeur d'un Death Stranding 2 sur PS5 tient toujours puisque Norman Reedus, l'acteur derrière Sam Porter Bridges, a confirmé à deux reprises que c'était en train de se faire. Mais le développement prendra nécessairement plus de temps.