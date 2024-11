Le studio derrière l'un des plus gros succès vidéoludiques de l'année qu'est Helldivers 2 a pu partager sa vision de la crise que traverse actuellement le secteur du jeu vidéo à l'occasion des Golden Joystick Awards. Durant cette cérémonie, le titre a remporté quatre récompenses, et pourrait bien en rafler d'autres aux Game Awards 2024. Cela a pu lui servir de tribune pour lancer un appel au rassemblement pour sauver la Démocratie... l'industrie.

Le studio d'Helldivers 2 veut mobiliser les troupes pour sauver l'industrie

Lancé le 8 février 2024, Helldivers 2 s'est hissé comme l'un des pros cartons de ce début d'année. Une première lancée fulgurante qui s'est toutefois un peu essoufflée depuis. La faute notamment à des mises à jour d'un intérêt limité pour les joueurs, et surtout l'énorme polémique autour de l'obligation de disposer d'un compte PSN pour y jouer, même sur PC. Même si Sony a depuis rétropédalé sur cette décision, le mal était pour beaucoup fait.

Quoi qu'il en soit, Helldivers 2 a été couvert de récompenses aux Golden Joystick Awards 2024, et est nominé dans quatre catégories aux Game Awards. Un développeur de son studio a profité de la cérémonie en partenariat avec Futures Games Show pour passer un message à ses confrères de l'industrie vidéoludique. « Ces temps-ci, l'industrie du jeu vidéo est dans un état alarmant. Il est très important de prendre le temps de saluer les jeux qui sortent, ces cérémonies sont un événement incroyable. Mais il faut qu'on soit conscient que l'industrie est en danger, et nous devons être là pour s'entraider ».

Rappelons en effet que, entre 2023 et 2024, plus de 11 000 personnes ont perdu leur emploi, et de nombreux studios ont été fermés, en raison de l'échec commercial d'un jeu donné, mais pas seulement. Même Insomniac Games, après l'énorme succès de Marvel's Spider-Man 2, a été touché. Même constat pour Tango Gameworks (avant d'être ressuscité par Krafton, le groupe derrière PUBG), malgré sa dernière pépite couverte de récompenses Hi-Fi RUSH. Si Arrowhead Games est passé entre les balles grâce au carton d'Helldivers 2, beaucoup n'ont hélas pas eu cette chance. Espérons que 2025 sera plus clémente pour l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble.

Comme la Démocratie d'Helldivers 2, l'industrie du jeu vidéo est en grand danger. © Arrowhead

Source : GamesRadar+