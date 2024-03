La communauté Helldivers 2 attendait cette fonctionnalité de pied ferme, et on peut enfin la voir en action grâce à une vidéo leakée.

Helldivers 2 est sans conteste le jeu coop événement du moment. Arrowhead Game Studios et Sony l'ont bien compris. Le travail n'est donc clairement pas fini pour offrir aux joueuses et joueurs de nouveaux outils pour répandre la démocratie. À ce titre, une vidéo leakée nous présente du gameplay d'un stratagème particulièrement attendu par la communauté.

Helldivers 2 va bientôt accueillir un nouveau membre au salon de liber-thé

Depuis sa sortie le 8 février, Helldivers 2 s'est placé comme un véritable phénomène. Ce malgré de nombreux problèmes de connexion et bugs, heureusement corrigés au fur et à mesure à coups de patchs des Hellpods. Arrowhead a fait de son mieux pour répondre aux besoins de la communauté des Helldivers dans leur combat pour la démocratie. Outre les correctifs dont leur jeu a encore besoin, le studio suédois travaille bien sûr à ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Parmi celles-ci, de nouveaux stratagèmes afin de dynamiser le gameplay. À ce titre, une vidéo a leaké sur Reddit, présentant un nouveau jouet extrêmement attendu et par ailleurs teasé dans le trailer de lancement du jeu. Il s'agit en effet des fameux méchas, présents sur le premier Helldivers sorti en 2015 et déjà ô combien appréciés à l'époque ! Dans cette vidéo, l'on voit donc le joueur à bord de ce monstre de métal qu'un Dreadnought de Warhammer 40,000 n'aurait pas renié. Son arsenal semble être modulable, avec ici des mitrailleuses et un lance-missile. Il s'avère par ailleurs capable de se mouvoir à 360 degrés. De plus, le joueur peut à tout moment quitter le mécha afin de poursuivre le combat en mode « piéton ».

Une belle machine qui a encore besoin d'un peu de polish

Si la vidéo leakée se veut rassurante quant à l'état d'avancement des développeurs sur les méchas, il faudra faire encore preuve d'un peu de patience pour les voir arriver dans Helldivers 2. Très actif sur le Discord officiel du jeu, Arrowhead avait ceci à dire à ce propos : « Les méchas se montrent prometteurs. Il y a toutefois encore un peu de peaufinage à faire par les personnes qui ne travaillent pas sur les problèmes de serveurs ».

Ainsi, la stabilité des serveurs reste la priorité absolue du studio. L'équilibrage de la puissance des méchas est également à considérer, afin que les missions sur le plancher des vaches restent nerveuses et intenses, malgré leur imposante puissance de feu. Patience est donc de mise avant d'inviter les méchas au salon de liber-thé dans Helldivers 2. Sachez en tout cas qu'ils sont plus proches que jamais de se joindre à la fête !