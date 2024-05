Helldivers 2 c’est LA sensation PlayStation du moment. Le jeu est également disponible sur PC, mais demandera prochainement un compte PSN obligatoire pour être utilisé. Pourquoi ? On l’ignore. Toujours est-il que ça renforce le lien entre le jeu et PlayStation, ce n’est pas une exclusivité pour rien. C’est d’ailleurs à cause de ça que les joueurs Xbox Series ne peuvent pas en profiter et pourtant, il y a de la demande. Mais ne vous inquiétez pas, des fans ont pensé à vous, vous allez avoir un petit quelque chose prochainement.

Les fans créent leur propre Helldivers 2 sur Xbox Series

Et c’est du côté de Halo Infinite qu’il faut regarder et plus précisément de sa communauté accro à la Forge, le bac-à-sable ultra permissif qui offre tout un tas d’outils de création aux joueurs. Et c’est justement l’un des groupes les plus actifs et les plus connus, The Forge Falcons, qui prépare quelque chose d’énorme : Helljumpers, un Helldivers maison.

Grâce aux outils à leur disposition et une bonne grosse dose de talent, ces derniers sont en train de reproduire un Helldivers 2 like sur Halo Infinite. Le chantier est colossal et le tout devrait être disponible en ligne d’ici le mois de juin. Si c’est toujours en cours de création, les constructeurs en herbe ont partagé une partie de leur travail sur les réseaux sociaux et c’est assez incroyable. On a une vraie ambiance dans les différentes cartes dévoilées, et le taf abattu pour créer des stratagèmes n’est pas en reste, même s’il reste encore pas mal d’optimisation de l’aveu même des créateurs de ce mode de jeu.

Un mode de jeu qui s'annonce incroyable pour Halo Infinite

Les joueurs pourront à terme combattre et être projetés sur la carte en tant que soldat de l’UNSC et affronter des adversaires en profitant de stratagèmes comme dans Helldivers 2. Les créatifs derrière le projet sont allés jusqu’à créer une OST complète pour jouer dans ce nouveau mode de jeu de Halo Infinite. La Forge n’offrant pas de possibilité d’ajouter de la musique, c’est sur Spotify que vous pourrez retrouver les compositions inédites et exclusives lorsque tout sera lancé au mois de juin. À terme donc, vous pourrez jouer à ce qui s’approchera le plus d’un Helldivers 2 sur Halo Infinite grâce au mode Forge. Il faudra juste télécharger les packs associés sur PC et Xbox Series. On attend de voir ça de pied ferme.