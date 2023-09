Lors du State of Play, le shooter multijoueur Helldivers 2 s'est dévoilé encore un peu plus dans une très jolie bande-annonce qui fait la part belle à l'action.

Les joueurs semblent avoir apprécié le dernier State of Play de Sony. Alors que les dernières conférences du constructeur avaient déçu, cette fois, le public a été servi. Entre la nouvelle présentation de FF7 Rebirth, l'annonce du DLC d'Ada Wong pour Resident Evil 4 Remake ou la bande-annonce de Marvel's Spider-Man 2, il y en avait pour tous les goûts. N'oublions pas non plus Helldivers 2, la suite du jeu de tir en vue isométrique qui avait séduit les joueurs en 2015. Ce nouvel épisode s'est montré à nouveau et ça donne toujours autant envie.

Helldivers 2 se dévoile longuement lors du State of Play

Derrière les mastodontes présentés pendant le State of Play, il restait un peu de place pour Helldivers 2. Cette suite ambitieuse qui abandonne la vue isométrique pour une caméra placée derrière le joueur nous a montré ses phases d'action survoltées dans une nouvelle bande-annonce. Nous incarnerons toujours un Helldiver chargé d'explorer des planètes pour exterminer différentes espèces et créatures toutes plus dangereuses les unes que les autres. Ce trailer met justement en avant le titan corrosif et ses attaques à distance redoutables. On peut aussi apprécier quelques-uns des biomes que nous pourrons découvrir au gré de notre aventure.

Pour défendre la Super-Terre dans Helldivers 2, vous pourrez évidemment compter sur vos amis grâce au mode multijoueur coopératif jouable jusqu'à quatre. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez aussi de nouvelles armes et armures pour lutter au mieux contre la menace extraterrestre. Mais attention, le friendly fire sera de retour sans aucun moyen de le désactiver. Ca fait partie du concept et permet de pimenter vos parties et créer de belles embrouilles entre alliés.

Après un premier opus qui avait convaincu les joueurs PS4 (81 de la presse et 81/10 des joueurs sur Metacritic), le studio Arrowhead pourrait faire encore mieux avec cette suite. Helldivers 2 sera disponible le 8 février 2024 sur PS5 et PC via Steam. Sur les réseaux sociaux, la sauce a l'air d'avoir prise et certains sont étonnés de l'évolution et de la direction de cette suite.

Les précommandes de l'édition Standard et Super Citizen du jeu ouvrent le 22 septembre prochain. Rappelons que si vous prenez la version Super Citizen, vous obtiendrez le set d’armure spécial du défenseur de la liberté DP-53 et la mitraillette MP-98 Chevalier, « une arme principale puissante qui peut transpercer robots, insectes et Helldivers ».