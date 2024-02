Récemment, PlayStation a décidé de laisser quelques-unes de ses exclusivités aux joueurs PC sur Steam. On y retrouve Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Uncharted : Legacy of Thieves, Sackboy : A Big Adventure ou encore The Last of Us Part 1. Tout ça et un dernier qui a beaucoup fait parler de lui : Helldivers 2, développé par Arrowhead, un studio suédois.

Helldivers 2 a atteint un record notable

En effet, Helldivers 2 bat des records en matière de nombre de joueurs. Il est même plus joué que tous les autres jeux PlayStation portés sur PC réunis. D’après SteamDB, tous les jeux précédemment cités, sans compter le fameux jeu d’Arrowhead, comptabilisent un nombre total maximum de 300 359 au plus grand pic. Un chiffre qui a été dépassé par Helldivers 2 ce samedi avec 333 827 joueurs en simultané. Le record sera encore battu le jour suivant, ce dimanche dernier avec un autre pic à 409 367. Cela fait plus de joueurs que sur un jeu concurrent comme Destiny 2 et il surpasse même le GTA 5, qui avait connu un pic historique de 364 548 joueurs sur Steam. De ce fait, il est presque aussi populaire que l’autre soft du moment, Palworld, qui connaît néanmoins une chute du nombre d’intéressés dernièrement.

Cependant, de tels records viennent aussi avec leur lot de difficultés. Effectivement, Arrowhead a partagé sur X (anciennement Twitter) avoir des problèmes de serveur liés au surplus de joueurs sur Helldivers 2. Les soucis sont survenus déjà avec le plus petit pic de samedi et les efforts pour que chaque soldat puisse se connecter ont continué dimanche avec encore plus d’intensité, sachant que certains joueurs refusent de se déconnecter du jeu pour être certains de conserver leur place.

Pourquoi tant de succès ?

Il faut dire que Helldivers 2 se présente comme le jeu parfait pour jouer entre amis, ce qui explique en partie ce nombre conséquent de connexions simultanées. Vous et vos amis incarnez des soldats futuristes balancés pour une mission suicide. Avec une vue à la troisième personne, vous exterminerez des hordes d’insectes géants et des robots tout aussi dangereux. Comme le veut le bestiaire, la sensation d’être dans un film de science-fiction est palpable : c’est en partie ce qui fait le succès du titre. Tout est grandiloquent et immersif, que ce soit le sound design, les effets visuels ou même les réactions des ennemis. Le tout est super agréable à prendre en main et très satisfaisant avec tout l’arsenal mis à disposition. Bien que le premier du nom ait été discret, Helldivers est à coup sûr une série dont nous entendrons encore parler.