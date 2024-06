Depuis le mois dernier et la vive polémique provoquée par la décision de Sony relative à la liaison d'un compte PSN sur PC, Helldivers 2 traverse une bien mauvaise passe. Véritable carton de ce début d'année, il est depuis descendu de son piédestal, avec un compte de joueurs ayant fortement diminué. Arrowhead Games doit donc maintenant rectifier le tir.

La démocratie d'Helldivers 2 en perte de vitesse

Malgré un succès proprement explosif pour le petit studio Arrowhead Games, celui-ci a su maintenir Helldivers 2 au top de sa forme pendant un long moment avec une certaine maîtrise. La situation a cependant totalement échappé à son contrôle lorsque Sony, en sa qualité d'éditeur, a pris une décision très controversée. Outre cela, les joueuses et joueurs ont fait montre d'une certaine frustration face à des patchs selon eux trop fréquents et venant trop bouleverser l'équilibrage du jeu, dans le mauvais sens du terme.

Face à une forte chute du nombre de Helldivers répondant à l'appel de la démocratie, Arrowhead Games a dû revoir son plan de bataille. Maintenant que la polémique autour du compte PSN est passée, le studio suédois a pu s'assoir et réfléchir à la suite du programme. Cela s'est notamment traduit par un changement de PDG : Shams Jordani prend la place de Johan Pilestedt, agissant désormais en tant que directeur créatif.

Le second pan de cette nouvelle stratégie est un déploiement moins fréquent, mais beaucoup plus qualitatif de patches. Helldivers 2 sera donc à l'avenir mis à jour moins régulièrement, mais de manière beaucoup plus significative. Outre les problèmes d'équilibrage, le studio travaille également sur une solution pour empêcher les joueurs d'être éjectés sans vergogne d'une partie juste avant sa complétion, les privant donc de toute forme de récompense. Il s'agit d'un problème parmi tant d'autres qui devrait être prochainement réglé dans ce petit jeu coop au très beau succès. Les fans désireux de défendre la démocratie dans les meilleures conditions devront cependant se montrer plus patients que ce à quoi ils étaient jusqu'alors habitués.