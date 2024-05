Le succès d'Helldivers 2 a bien failli virer au fiasco total à cause d'une seule décision. Mais la tempête est passée et les joueurs commencent à pardonner PlayStation.

Depuis sa sortie, Helldivers 2 est un carton assez fou qui a complètement dépassé les développeurs d'Arrowhead Game Studios. Un tel succès était clairement inattendu, et il s'est pourtant produit. Mais ces derniers jours, on a assisté à un revirement tout aussi violent. Un tollé provoqué par le fait que Sony a voulu forcer les joueuses et joueurs Steam à se créer un compte PlayStation Network et à le lier à celui de la plateforme de Valve. En réponse à cette annonce, la communauté a effectué ce qu'on appelle un review bombing, faisant chuter totalement les évaluations qui étaient jusqu'alors ultra positives.

Un review bombing Steam positif pour Helldivers 2

Devant la colère des joueurs Steam, Sony a fait machine arrière. « Fans de Helldivers -- nous avons écouté vos commentaires sur la mise à jour de liaison de comptes pour Helldivers 2. La mise à jour du 6 mai, qui aurait nécessité la connexion des comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai, n'aura pas lieu » a expliqué PlayStation via X. De ce fait, le jeu qui avait été supprimé de la vente dans certains pays, qui ne bénéficient pas d'un accès au PS Network, devrait être à nouveau disponible.

Ces retours très négatifs, ainsi que les discussions entre Arrowhead Game Studios et les personnes concernées au sein de Sony Interactive Entertainment, ont donc permis d'éteindre l'incendie. Mais ça ne s'arrête pas là car les utilisatrices et utilisateurs Steam ont également fait un pas de leur côté. Après avoir laissé plus de 300 000 avis négatifs en trois jours seulement, ce sont plus de 200 000 évaluations positives qui ont été ajoutées au profil d'Helldivers 2 sur Steam. Le jeu reprend ainsi des couleurs après s'être fait détruire. Alors que le titre était tombé à 43% de notes positives, il est remonté à 71%. Il reste encore du chemin puisqu'Helldivers 2 était à plus de 80% d'avis dans le vert, mais c'est déjà un bon début. La liberté et la démocratie l'ont emporté !