Helldivers 2 s'améliore sans cesse et délivre très régulièrement des nouveaux objectifs. Le but étant que les joueuses et joueurs ne quittent les serveurs uniquement pour se ressourcer. Eh oui, il faut ce qu'il faut pour libérer la Super-Terre et répandre un peu plus chaque jour la démocratie. La vraie. Et d'ailleurs, un gros événement, qui devrait vous donner du fil à retordre, n'attend que vous ! Vous êtes certains d'avoir éliminé certains ennemis le week-end ? Il y a une surprise, et elle n'est pas forcément bonne pour la Super-Terre.

Une grande menace est revenue dans Helldivers 2

Tandis que le dernier patch 01.000.202 d'Helldivers 2 a encore apporté de la stabilité au jeu, entre autres, les développeurs jouent avec leur communauté. Dimanche dernier, des millions de joueuses et joueurs étaient fiers d'avoir éradiqué la menace des Automatons - la faction robotique du titre qui fait penser à Terminator. Le studio a félicité les soldats de la démocratie du monde entier, mais il y a un twist. Finalement, le « Mission accomplie » d'il y a quelques jours se transforme maintenant en « Le combat continue ». Qu'est-ce que cela signifie ? Que la Super-Terre n'est bien entendu pas encore en paix, mais surtout, que les Automatons d'Helldivers 2 n'ont pas complètement disparu.

« Les Automatons sont en quelque sorte de retour. Comme nous le soupçonnions depuis le début, la précédente force robots n'était qu'une avant-garde. Une flotte massive a désormais amorcé un assaut sur Cyberstan et les planètes environnantes. Helldivers, retenez cette invasion injustifiée. Le combat continue ! » (via X). Dans Helldivers 2, vous n'êtes jamais tranquilles et il faut donc impérativement retourner au front pour repousser les robots de plusieurs planètes.

Demain, jeudi 11 avril 2024, Helldivers 2 accueillera également de nouveaux contenus gratuits. Des obligations de guerre « Déflagration démocratique » Premium. Pour les débloquer, il est impératif de déverrouiller le Battle Pass en obtenant des Super-Crédits durant les parties, ou en dépensant 9,99€. Après cela, la progression sera identique aux autres obligations de guerre. Arrowhead Game Studios délivrera ainsi deux fusils inédits, une arbalète explosive, une grenade thermite, un pistolet lance-grenades, des armures ou encore des capes supplémentaires pour parfaire son style.