Helldivers 2 est toujours l'un des meilleurs jeux de 2024, en plus d'être un immense carton sur PS5 et PC. Mais Arrowhead Game Studios et Sony pourraient vouloir augmenter encore la base de joueurs.

Le succès et la hype autour d'Helldivers 2 ne s'estompent pas. En mars, soit quelques semaines après sa sortie officielle, le jeu a été le roi du PlayStation Store. Malgré la rude concurrence, le titre a battu Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin sur le terrain des ventes numériques. D'après les rumeurs, le soft pourrait avoir dépassé les 10 millions d'exemplaires, mais ni Sony ni Arrowhead Game Studios n'ont confirmé l'information. Et ce carton rend d'ailleurs un autre constructeur assez envieux.

Helldivers 2 prochainement sur une nouvelle console ?

Si vous cherchez un excellent jeu, et très fun, entre potes, Helldivers 2 est le titre de ce début d'année à ne pas rater. Après un premier épisode PS4, PS3, PS Vita et PC, les développeurs ont placé la barre encore plus haut. Ils ont transformé un « simple » top-down shooter très efficace en un TPS tout bonnement indispensable. L'hommage à Starship Troopers (et Terminator) est encore plus appuyé, et les batailles encore plus démentielles grâce au nouveau point de vue. Comme le précédent, pour l'heure, il n'est disponible que sur PS5 et PC, puisqu'il s'agit d'une licence Sony Interactive Entertainment. Mais ça pourrait changer si l'on en croit une rumeur.

Selon un on-dit, Helldivers 2 pourrait être porté sur Xbox Series X|S. Plus tard dans l'année ? En 2025 ? Aucune fenêtre de sortie, car les discussions auraient à peine été entamées par les parties concernées.

Nous savons que PlayStation a un nouveau PDG en ce moment. Je pense que ce dernier pourrait être un peu plus ouvert à certaines choses. Ce que j'ai entendu, mais encore une fois, c'est seulement une rumeur, c'est qu'il pourrait avoir des discussions préliminaires pour porter Helldivers 2 sur Xbox. Via Shpeshal Nick de XboxEra.

Faut-il y croire ? C'est délicat. Shpeshal Nick a nettement plus de ratés à son actif que de bons scoops. Lui-même met plus que les formes dans le podcast XboxEra, et insiste vraiment sur le fait que ce ne serait que des discussions très peu avancées à ce stade.

PlayStation ouvert à un portage Xbox Series X|S ?

Là où il a raison cependant, c'est sur son analyse du nouveau PDG par intérim de Sony Interactive Entertainment : Hiroki Totoki. Ce dernier a clairement affirmé vouloir améliorer encore plus la rentabilité des productions du constructeur. « Par le passé, nous voulions démocratiser une console avec des exclusivités qui avaient pour objectif principal de la rendre populaire. C'est le cas, mais il existe une synergie. Si vous disposez de jeux first-party solides sur votre console, mais également sur d'autres plateformes comme le PC, ça peut contribuer à améliorer les bénéfices. C'est un aspect sur lequel nous travaillons de façon proactive » (via Genki_JPN). Difficile donc de savoir si Shpeshal Nick émet une supposition sur la base de telles déclarations, ou s'il y a réellement une envie de porter Helldivers 2 sur Xbox Series X|S.

Ce qui est certain, c'est que Phil Spencer, patron de Xbox, ne dira absolument pas non. Peu après la sortie, il a fait une sortie plutôt remarquée sur le fait que le jeu soit exclusif à la PS5 et au PC. « Lorsque je regarde un jeu comme Helldivers 2 - qui est excellent et bravo au studio - je ne sais pas à qui profite le fait qu'il ne soit pas sur Xbox ». Les internautes n'ont pas attendu pour ressortir la carte de l'exclusivité Starfield, mais Phil Spencer a tout de même atténué ses propos. « ... mais je le comprends. Il y a un legs sur consoles qui veut qu'il y est des exclus qui ne sortent pas ailleurs. Nous faisons pareil » (via Game File).

Alors Sony va t-il aussi porter son jeu phare PS5 & PC du moment sur Xbox Series X|S ? L'avenir nous le dira, mais la firme n'avait jamais caché son ambition de peut-être casser le modèle de l'exclusivité sur des titres multijoueur comme Helldivers 2.