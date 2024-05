Suite à une décision ayant provoqué une vive polémique et rendant Helldivers 2 dans certains pays totalement injouable, un rétropédalage urgent a dû être opéré pour sauver la situation.

Pour rappel, Sony, qui édite Helldivers 2, a rendu obligatoire sur Steam le fait de lier le jeu à un compte PlayStation Network. Sauf que la communauté PC a très mal reçu la nouvelle, pour des raisons légitimes. Face à ce feu nourri d'outrage de la part des combattants de la Super Terre, Sony est depuis revenu sur sa décision. Assez tôt pour sauver la situation ?

La Super Terre d'Helldivers 2 en proie aux flammes de la révolte

Ce vendredi, un Helldivers 2 apparemment inarrêtable a fait les frais d'une décision de Sony, pour des raisons de sécurité, ayant provoqué une véritable levée de boucliers. Courant mai, tout joueur Steam souhaitant continuer à y jouer devait lier un compte PlayStation Network, quitte à en créer un le cas échéant. L'accès au jeu aurait autrement été impossible. Résultat : les joueurs PC ont montré leur indignation en bombardant Helldivers 2 d'évaluations négatives. D'une moyenne d'évaluations « extrêmement positives », le titre d'Arrowhead Games est passé à une moyenne d'évaluations « plutôt négatives », avec 78% des plus de 270 000 évaluations récentes étant négatives.

Outre leur indignation face à une décision portant atteinte à leur liberté, certains joueurs PC se sont révoltés pour des raisons pragmatiques et légitimes. Dans quelques 170 pays, le PlayStation Network n'existe en effet pas. Pour toute cette communauté, Helldivers 2 serait devenu donc purement et simplement inaccessible une fois l'obligation de lier son compte Steam à un compte PSN en place.

La démocratie en danger alors que les flammes de la révolte se sont répandues ces derniers jours. © Arrowhead Games

Un rétropédalage en urgence nécessaire, mais est-ce suffisant ?

Face à cette révolte risquant très potentiellement de tuer l'un de ses jeux les plus populaires, l'éditeur Sony s'est ainsi fendu aujourd'hui d'un proverbial rétropédalage. « Nous avons entendu vos retours concernant la liaison de comptes sur Helldivers 2. La mise à jour du 6 mai, qui aurait dû nécessiter de lier son compte Steam à un compte PlayStation Network pour tout nouveau joueur, et tout joueur déjà présent à partir du 30 mai, est désormais caduque. Nous apprenons encore ce qui est le mieux pour les joueurs PC et vos retours sont inestimables. Merci encore pour votre soutien envers le jeu, nous vous tiendrons informés de la suite ».

Il s'agit donc indéniablement d'une victoire pour la communauté PC. Mais le mal n'est-il pas déjà fait pour beaucoup ? Des utilisateurs ont en effet répondu à l'annonce de Sony en indiquant que leur confiance envers l'éditeur a été irrémédiablement brisée. Certains joueurs ont même demandé le remboursement de leur jeu sur Steam. Cela n'a toutefois pas été toujours possible dans les 170 pays où il a été retiré du marché local de la plateforme de Valve. Et ce sans possibilité de remboursement. La Super Terre peut-elle se relever après cette vague de révolte sans précédent ? L'avenir nous le dira.