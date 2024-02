Helldivers 2 fait un énorme carton en ce moment, à tel point que les serveurs ont eu du mal à tenir le rythme et que les développeurs ont dû augmenter les limites pour réduire les listes d'attente. Forcément, cela n'est pas passé inaperçu et de nombreux fans qui n'ont pas accès au jeu réclament également la possibilité d'y jouer. Comme on peut les comprendre. Et pour cela, ils sont un peu prêts à tout.

Helldivers 2 sur Xbox ?

En fait, les fans de Xbox ont lancé une pétition pour que Helldivers 2 soit disponible sur les consoles Xbox, suite aux commentaires de Phil Spencer, le patron de Xbox, qui s'est interrogé sur l'utilité de l'absence de Helldivers 2 sur les consoles Microsoft. La pétition, qui a déjà rassemblé près de 81 000 signatures, vise à convaincre PlayStation de porter le jeu de tir coopératif sur Xbox Series X/S, marquant ainsi « l'arrivée d'une franchise bien-aimée sur de nouvelles plateformes ».

Cette démarche est motivée par la popularité inattendue de Helldivers 2 depuis sa sortie. La pétition souligne que l'introduction de Helldivers 2 sur Xbox pourrait contribuer à mettre un terme à la « guerres de consoles » en « embrassant une vision du jeu qui célèbre la diversité et la collaboration entre les plateformes ». Elle ajoute : « En rendant H2 disponible pour les joueurs Xbox, PlayStation peut franchir un pas audacieux vers le démantèlement des barrières qui ont longtemps divisé la communauté des joueurs. »

Bien sûr, une pétition ne fera probablement pas changer Sony d'avis concernant les plateformes cibles. Cependant, cela démontre l'enthousiasme des joueurs pour les jeux de ce type. Les joueurs Xbox, à moins d'acheter un PC ou une PS5, n'ont plus qu'à regarder le film Starship Troopers pour se consoler.

Si vous souhaitez une version Xbox, vous pouvez quand même tenter de signer la pétition.