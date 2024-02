Depuis sa sortie, Helldivers 2 rencontre un succès à toute épreuve. C'est un véritable phénomène qui attire un nombre de joueurs absolument ahurissant. En peu de temps, il est parvenu à écouler plus d'un million d'exemplaires. Donc forcément, Arrowhead Game Studios en prend soin. Il le bichonne comme il se doit, en particulier lorsqu'il s'agit des problèmes techniques rapportés par la communauté. On se souvient tous des soucis de serveurs, qui commencent enfin à être derrière nous. Pour autant, la firme ne s'essouffle pas, et un nouveau patch a encore été déployé.

Helldivers 2 s'offre une nouvelle mise à jour

L'update 1.000.13 n'est peut-être pas aussi gourmande que d'autres, mais elle va tout de même faire du bien à l'expérience de jeu. Déjà, comme toujours, on retrouve la fameuse amélioration de la stabilité. On a également une vitesse de chargement améliorée sur PS5 et la disparition de quelques problèmes survenant après le kick d'un joueur AFK. Ceci dit, l'un des gros morceaux, c'est clairement les Super Credits qui vont enfin apparaître après un achat ou une collecte. Eh oui, le contraire pouvait se produire, et ça en inquiétait plus d'un. Dorénavant, c'est du passé.

Malheureusement, une fois n'est pas coutume, ce patch a introduit plusieurs erreurs dans Helldivers 2 que le studio va devoir se charger de régler. Il y a notamment des pépins avec l'interface utilisateur qui ont été repérés, à l'instar de problèmes liés avec des déconnexions en pleine partie. On a même des récompenses qui peuvent ne pas être distribuées dans certains cas, même si ça a l'air d'être plutôt rare. Normalement, ça ne devrait pas tarder à disparaître, mais dans le doute, on préfère vous prévenir.

En tout cas, on est clairement aux anges face à toutes ces retouches. Le suivi est impeccable, et les serveurs sont de plus en plus stables. Et ça, c'est surtout grâce aux personnes inactives qui sont enfin déconnectées après 15 minutes, mais pas seulement. Souvenez-vous, le nombre de joueurs était initialement plafonné à 450 000. Mais récemment, il est passé à 700 000 en simultané, ce qui est un grand pas en avant. Bon, les développeurs admettent eux-mêmes que ce n'est peut-être pas suffisant. Pour l'instant, ça permet quand même de réduire les temps d'attente.