Le rythme de sortie des patches sur Helldivers 2 est particulièrement soutenu, le dernier en date remontant à moins d'une semaine. Nous voici donc avec la version 01.000.203, qui reste dans la continuité des précédentes. On vous détaille les notes de patch envoyées aux combattants de la Super Terre.

De la stabilité pour la démocratie dans Helldivers 2

Le studio derrière Helldivers 2 continue de gâter sa communauté grâce à un suivi soutenu. Outre l'ajout régulier de nouveaux contenus comme les Obligations de Guerre ou des DLC gratuits, l'expérience de jeu s'améliore de manière quasi hebdomadaire. Entre ainsi en lice la version 01.000.203 du jeu sur PC et PS5. Une fois encore, nous n'avons ici que très peu de modifications d'équilibrage, l'essentiel des correctifs s'intéressant à la stabilité. Seule une armure voit le passif

Comme le patch précédent, celui-ci porte un intérêt particulier aux problèmes de crashes intempestifs et de stabilité. La Super Terre semble en avoir cruellement besoin, les menaces contre la liberté étant légion. Vous trouverez les notes détaillées de la nouvelle mise à jour ci-dessous en français, traduites par nos soins.

Notes du patch 01.000.203

Correctifs concernant les passifs d'armures

Cette mise à jour inclut des correctifs de stabilité

Gameplay

L'armure CE-27 profite maintenant du passif Ingénieur comme indiqué précédemment

Correctifs

Correction de crashes arrivant dans l'écran d'équipement quand d'autres joueurs quittaient ou rejoignaient la partie

Correction de plusieurs crashes arrivant après l'extraction lors de l'affichage des résultats et récompenses de mission

Correction de crashes pouvant arriver en lançant une grenade tout en tenant en main une arme basée sur la chaleur

Correction de crashes pouvant arriver lorsque l'hébergement d'une session migre vers un autre joueur

Correction de crashes pouvant arriver lorsque trop de civils apparaissent en même temps

Correction de divers crashes pouvant arriver lors du déploiement en mission

Correction de divers crashes pouvant arriver en jeu

Autres correctifs

Correction d'un problème selon lequel des dégâts différents pouvaient être infligés aux ennemis entre les joueurs PC et PS5

Les boîtes rouges durant les missions de défense ne sont plus visibles

Les ordres majeurs devraient maintenant afficher correctement leur texte

Problèmes connus dans Helldivers 2

Il existe encore des problèmes qui ont été introduits par ce patch et sur lesquels nous travaillons, ou issus d'une précédente version et qui n'ont pas encore été corrigés. Cette liste n'est pas exhaustive, et nous continuons d'identifier les problèmes pour leur appliquer des correctifs. Ceux-ci sont organisés en fonction des retours, des reports, de leur gravité, etc.

Le module de vaisseau Méthodologie de Conditionnement Supérieur ne fonctionne pas correctement

Les joueurs peuvent être incapables de naviguer vers les résultats de recherche dans le menu Social

Différents problèmes impliquant les invitations d'amis et le cross-play

Le nom du joueur peut apparaître vide dans la liste d'amis d'autres joueurs

Une requête d'ami ne peut pas être acceptée lorsque le joueur en faisant la demande a changé son nom d'utilisateur avant que la requête soit acceptée

Les invitations d'amis cross-plateformes peuvent ne pas apparaître dans l'onglet des requêtes d'ami

Les joueurs ne peuvent pas retirer des joueurs de leur liste d'amis s'ils y ont été rajoutés via un code

Les joueurs ne peuvent pas débloquer des joueurs qui n'étaient pas auparavant dans leur liste d'amis