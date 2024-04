La version 01.000.202 de Helldivers 2 s'applique autant au PC qu'à la PS5 et entend globalement rendre l'expérience plus stable. Les combattants de la Super Terre en auraient bien besoin, après avoir rendu un infatigable service à la démocratie.

Plus de stabilité en déploiement sur Helldivers 2

À l'instar des joueurs de Helldivers 2, Arrowhead Game Studios travaille d'arrache pied sur son jeu. Entre les patchs réguliers, les ajouts de nouveaux contenus et les événements communautaires, la guerre ne meurt jamais sur ce jeu coop à succès. À ce titre, voici un nouveau patch moins d'une semaine après le précédent. Mis à part un changement dans la partie « Gameplay » relative à un affichage plus représentatif des dégâts explosifs sur les armes concernées, cette mise à jour est surtout là pour rendre le jeu plus stable, tant sur PC que sur PS5.

De nombreux correctifs viennent en effet régler divers problèmes de crashes. Ce afin que les combattants de Helldivers 2 puissent plus efficacement servir la démocratie. Essayant de se montrer le plus transparent possible, Arrowhead Game Studios avertit cependant que d'autres problèmes connus persistent. Vous pouvez trouver les notes du patch 01.000.202 ci-dessous en français, traduites par nos soins.

Vous prendriez bien une tasse de stabili-thé ? © Arrowhead Game Studios

Notes du patch 01.000.202

Changements globaux pour Helldivers 2

Cette mise à jour inclut des correctifs de stabilité

Gameplay

Nous avons mis à jour l'interface des statistiques pour les armes dans Helldivers 2 afin de prendre en compte les dégâts explosifs qu'elles infligent. Cela offre une meilleure représentation dans l'interface pour les armes infligeant des dégâts avec des projectiles explosifs. Le changement le plus notable se trouve du côté du PLAS-1.

Correctifs

Correction de quelques crashes arrivant pendant le déploiement d'une mission

Correction de quelques crashes arrivant durant l'extraction ou juste après celle-ci

Correction de crashes arrivant lorsque l'escouade a déployé un trop grand nombre d'armes de support

Correction de divers crashes arrivant pendant le gameplay

Correction de crashes pouvant arriver en utilisant des armes basées sur la chaleur

Correction de crashes pouvant arriver lorsqu'un joueur meurt en utilisant un jetpack

Correction d'un crash pouvant arriver lorsqu'un trop grand volume d'ennemis est présent en même temps

Correction d'un crash pouvant arriver lorsqu'un joueur ramasse une boule de neige

Correction d'un crash pouvant arriver en terminant un objectif

Autres correctifs

Correction d'un blocage pouvant arriver durant la navigation dans le menu social

Le ramassage de médailles et Super Crédits ne bloquera plus le joueur sur place

Problèmes connus dans Helldivers 2

Il existe encore des problèmes qui ont été introduits par ce patch et sur lesquels nous travaillons, ou issus d'une précédente version et qui n'ont pas encore été corrigés. Cette liste n'est pas exhaustive, et nous continuons d'identifier les problèmes pour leur appliquer des correctifs. Ceux-ci sont organisés en fonction des retours, des reports, de leur gravité, etc.

Différents problèmes impliquant les invitations d'amis et le cross-play

Le nom du joueur peut apparaître vide dans la liste d'amis d'autres joueurs

Une requête d'ami ne peut pas être acceptée lorsque le joueur en faisant la demande a changé son nom d'utilisateur avant que la requête soit acceptée

Les invitations d'amis cross-plateformes peuvent ne pas apparaître dans l'onglet des requêtes d'ami

Les joueurs ne peuvent pas retirer des joueurs de leur liste d'amis s'ils y ont été rajoutés via un code

Les joueurs ne peuvent pas débloquer des joueurs qui n'étaient pas auparavant dans leur liste d'amis