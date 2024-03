Chose assez rare pour être soulignée : les développeurs de Helldivers 2 sont très à l'écoute de leur communauté. L'équipe en charge de la communication du jeu a ainsi répondu à une demande insistante des joueurs, et dans le bon sens.

Un combat plus équitable pour la démocratie dans Helldivers 2

Il s'agit ceci étant dit d'une réaction plus ou moins en urgence de la part d'Arrowhead. Deux jours plus tôt, le premier patch majeur ajoutant du contenu et de l'équilibrage était déployé. Celui-ci venait grandement limiter la puissance de l'une des armes de soutien les plus populaires du jeu. Cela n'a clairement pas été du goût de la communauté. Celle-ci s'est en effet retrouvée comme démunie dans les plus hauts niveaux de difficulté.

Certains ennemis particulièrement coriaces comme les Chargeurs et les Titans en ont ainsi profité pour véritablement martyriser les Helldivers. Ceux-ci sont donc montés au créneau pour demander un nerf de ces adversaires désormais trop puissants. En difficulté 9, il n'est en effet pas rare de voir par exemple dix Chargeurs et cinq Titans en même temps. Et les joueurs ne disposaient plus des outils nécessaires pour s'en débarrasser rapidement. Leur appel de détresse a heureusement été entendu haut et fort par le studio.

Le combat pour la démocratie est rarement de tout repos. © _SutterCane

Nouvelle vague d'équilibrage en déploiement

Désireuse de disposer d'un canal de communication direct avec ses joueurs, l'équipe de Helldivers 2 s'est fendue d'un message sur le Discord du jeu. Il y est indiqué : « nous envisageons des changements sur les taux d'apparition et le nombre de points de vie des plus gros ennemis ». Une nouvelle mise à jour en ce sens sera ainsi déployée prochainement. Ces adversaires redoutables n'étaient par ailleurs pas le seul souci des joueurs après le dernier patch. Des tornades de feu, pluie de météores et autres tremblements de terre se sont en effet ajoutés au joyeux chaos.

Outre un nivellement vers le bas des ennemis les plus coriaces, les joueurs devraient bientôt recevoir de plus d'outils pour équilibrer les choses. À commencer par une troisième Obligation de Guerre, qui permettra de débloquer gratuitement nouvelles armes et armures. Enfin, les fameux méchas devraient bientôt être déployés. Des véhicules blindés ont également leaké via un mod. Leur puissance de feu et/ou mobilité ne seront certainement pas de trop dans le combat pour la démocratie.