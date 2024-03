Baptisé patch 1.000.103, celui-ci répond à de nombreuses demandes faites par les joueurs de Helldivers 2. Encore un signe que le studio derrière le jeu reste constamment à l'écoute de sa communauté et réactif. Voyons voir plus précisément ce qu'il contient.

Tornade de métal sur Helldivers 2

Alors que le prochain mécha à venir dans Helldivers 2 a leaké, c'est le premier qui reçoit un peu d'attention de la part des développeurs. Nous en parlions précédemment, l'EXO-45 Patriot n'a pas été à la hauteur de l'énorme engouement de la communauté à son égard. La faute à une grande fragilité pour une efficacité donc toute relative. Ceci est cependant de l'histoire ancienne grâce au patch 1.000.103. On peut en effet y lire que des correctifs ont été apportés à ses statistiques, son interface et sa stabilité. L'exo-combinaison devrait ainsi se montrer plus maniable et efficace.

D'autres points de contention depuis leur arrivée dans le premier patch majeur ont connu un équilibrage certain : les dangers planétaires comme les tornades de feu ou les chutes de météore. Ceux-ci devraient apparaître nettement moins souvent et se montrer beaucoup moins dévastateurs. Les Helldivers devraient donc avoir moins peur de l'environnement en rentrant dans leurs Hellpods. De même, les patrouilles ennemies devraient moins pulluler à la surface de la zone de mission. Globalement, le joyeux chaos ambiant qu'est Helldivers 2 va donc un peu s'assagir.

Les ennemis de la démocratie (et l'environnement) vont enfin un peu se calmer. © _SutterCane

Un lot de correctifs pour le bien de la démocratie

En plus d'un équilibrage salutaire, le déploiement de ce nouveau patch pour Helldivers 2 s'accompagne aussi évidemment de nombreux correctifs. Parmi les plus notables, nous pouvons citer la réduction d'occurrences où des patrouilles apparaissent directement sur les joueurs. Le mécha ne rencontrera aussi plus de fâcheuse explosion spontanée en tirant une roquette alors qu'il tourne sur lui-même. Enfin, il pourra continuer à se battre en mêlée, même dans un état très endommagé.

Les joueurs seront également ravis d'apprendre que les crashs intempestifs devraient se montrer moins fréquents. Cela va notamment être le cas en tapant Alt+Tab sur PC, après avoir changé la langue du jeu ou au démarrage de la PS5. De même, le jeu devrait réagir de manière plus stable lorsque l'on rejoint une mission en cours ou en restant inactif sur l'écran titre.

Toujours aussi transparent, Arrowhead Games Studios fait aussi état des problèmes connus, soit qui n'ont pas encore été corrigés, ou qui sont apparus suite aux précédents patches. Ceux-ci s'intéressent notamment au cross-play et aux invitations dans la liste d'amis. Pour connaître le patch 1.000.103, vous pouvez retrouver les notes de la mise à jour dans leur intégralité via la page Steam du jeu (en anglais, toutefois).