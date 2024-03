Jusqu'à présent, Helldivers 2 n'avait accueilli que des patches visant à corriger des bugs. Il y a donc de quoi être excité de voir du nouveau contenu débarquer sur le jeu. S'il ne s'agit pas encore des fameux méchas, ce patch risque en tout cas de secouer des habitudes désormais bien établies ! Voyons voir cela en détail.

Du gros changement pour Helldivers 2

Un peu moins d'un mois après sa sortie, Helldivers 2 reçoit son tout premier patch ajoutant du contenu et de l'équilibrage. Le studio avait malheureusement été jusqu'alors trop occupé par les problèmes de serveurs et autres bugs. Tout vient toutefois à qui sait attendre. Intitulée « patch mineur 01.000.100 », cette mise à jour n'a en réalité rien de mineur. Elle compte en effet grandement renouveler l'expérience pour les Helldivers vétérans.

Parmi les éléments les plus notables du patch, on retiendra notamment de nouveaux dangers planétaires. Durant vos missions, vous risquez désormais de faire face à des tornades de feu, des chutes de météores et autres joyeusetés gardées pour l'instant secrètes. Comme si les missions n'étaient pas déjà assez dangereuses !

Le gameplay déjà chaotique de Helldivers 2 risque de l'être encore plus avec ce patch ! © Arrowhead

De l'équilibrage à tous les niveaux

Outre cet ajout majeur, les notes du patch s'attardent longuement sur d'importants équilibrages. Pour commencer, les missions d'éradication demanderont maintenant d'abattre davantage d'ennemis et prendront plus de temps pour leur complétion. Ensuite, de nombreux équipements et stratagèmes vont connaître une certaine refonte. Le fusil à pompe Concasseur, le fusil électromagnétique et le sac à dos bouclier vont fortement perdre en efficacité.

À l'inverse, le lance-flammes, le canon laser ou encore les bombardements orbitaux de 380 et 120 mm devraient regagner quelques faveurs de la part des Helldivers. Enfin, qui dit patch dit forcément son lot de correctifs. Ceux-ci s'intéressent autant à des dégâts injustement pris qu'à des corrections de bugs au niveau de l'interface. Pour les moindres détails de ce patch qui n'a de mineur que le nom, découvrez-en les notes complètes ci-dessous.

Patch notes de la version 01.000.100 d'Helldivers 2 sur PC et PS5

Notes de patch traduites en français par nos soins

Ajouts Majeurs

Dangers planétaires actifs De nombreuses planètes disposent maintenant de défis environnementaux supplémentaires qui apparaîtront de manière aléatoire pendant vos missions. Au programme : tornades de feu, pluies de météores et bien d'autres !



Équilibrage

Missions d'Éradication

Les missions d'Éradication demanderont maintenant plus d'éliminations et les ennemis apparaîtront plus souvent. Le temps pour terminer la mission était auparavant plus court que prévu et devrait maintenant en demander le double.

Armes Principales, Secondaires et de Soutien

Concasseur : Diminution de la capacité du chargeur de 16 à 13, augmentation du recul de 30 à 55

Fusil électromagnétique : Diminution de la pénétration d'armure, diminution des dégâts contre les parties d'ennemis renforcées

Lance-flammes : Augmentation des dégâts par seconde de 50%

Canon-Laser : Augmentation des dégâts contre les parties renforcées des ennemis, augmentation de la pénétration d'armure, amélioration de l'ergonomie

Bourreau : Augmentation de la capacité totale de munitions de 40 à 60, augmentation de la force de l'étourdissement, augmentation des dégâts de 40 par balle à 45 par balle

Concasseur déferlant : Augmentation de la pénétration d'armure, augmentation de la cadence de tir de 300 à 330, augmentation du nombre de projectiles de 12 à 16 par tir, diminution de la taille du chargeur de 32 à 26

Stratagèmes

Sac à dos Bouclier d'énergie : Augmentation du délai entre chaque recharge

Barrages orbitaux de 380 et 120 mm : Augmentation de la durée du bombardement, réduction de la dispersion

Correctifs

Correction d'un bug des valeurs d'armures ne réduisant par les dégâts comme prévu.

Correction d'un bug selon lequel certains trous d'insectes (dont les Nids de Stalkers) s'avéraient plus difficiles à détruire que prévu.

Application d'un correctif permettant désormais l'activation de l'anti-aliasing sur PS5.

Équilibrage de l'éclairage sur l'ensemble des planètes pour résoudre les situations où le jeu était trop sombre.

Augmentation de l'efficacité de la lampe-torche.

Augmentation de la visibilité durant les tempêtes de sable sur Erata Prime.

Mise à jour des matières et de l'éclairage dans le tutoriel.

Amélioration des cas où certaines matières pouvaient être « floues » si le paramètre graphique d'éclairage était fixé sur « bas ».

Correction des problèmes de timer qui pouvaient apparaître lors de l'objectif primaire « Extraction d'E-710 ».

Changement du comportement de l'interaction du bouton pour les bunkers. Les Helldivers pourront maintenant lâcher le bouton après l'avoir maintenu pendant quelques secondes.

Correction de quelques cas où de larges assets flottaient si le sol sous eux avait été explosé.

Les Helldivers se tenant près des plateformes de missiles intercontinentaux durant le lancement vont être proprement grillés, avec une chance de combustion pas très spontanée.

Correction d'un problème rendant les boules de neige impossibles à lancer après être passé en état de ragdoll.

Correction d'un problème permettant de lancer des grenades en se noyant.

La caméra ne sera plus verrouillée sur le corps du joueur après avoir bloqué le mode spectateur.

Les Helldivers prennent maintenant des dégâts provenant de feu, gaz et autres effets générés par les autres joueurs.

L'armure ne s'étirera plus après un démembrement.

Problèmes connus

Il existe des problèmes qui ont soit été introduits par ce patch ou sur lesquels nous travaillons, ou issus d'une version précédente et qui n'ont pas encore été corrigés.