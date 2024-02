Helldivers 2, le gros phénomène du moment, vient tout juste de s'offrir un nouveau patch qui va lui faire le plus grand bien. L'un des changements au menu concerne d'ailleurs l'un des plus gros problèmes du jeu.

Début février, on a pu assister à la sortie d'un jeu qui a provoqué la surprise générale. Il s'agit évidemment d'Helldivers 2, un TPS multijoueur signé Arrowhead Game Studios. Les mots pour le décrire sont les suivants : nerveux, explosif, stratégique, jouissif, amusant, bref, vous avez saisi l'idée. La communauté s'est passé le mot, et en peu de temps, c'est devenu un carton plein. Les joueurs se sont rués sur PC et PS5 pour le faire, mais il y a un problème. Ils sont tout simplement trop nombreux, et les serveurs ont donc du mal à fonctionner. D'autres soucis techniques ont été relevés, et le studio a ainsi déployé deux patchs pour les tacler.

Helldivers 2 profite d'une nouvelle mise à jour décisive

Le premier patch, qui est le plus récent, va s'en prendre à plusieurs problèmes de taille. Déjà, il va se charger d'éliminer le souci des joueurs qui sont AFK pendant plus de 15 minutes. Ils seront écartés des parties en cours, pour ainsi laisser la place à d'autres personnes. Une décision radicale pour Helldivers 2, mais logique. C'est surtout une belle initiative qui va alléger les serveurs, permettant de faire un pas de plus vers leur fonctionnement sans entraves. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a plus besoin de s'inquiéter à ce sujet, mais les développeurs font clairement le nécessaire, et ça fait plaisir à voir.

Pour le reste, le studio s'est particulièrement concentré sur le problème des crashs. Dans Helldivers 2, il y en a, et pas qu'un peu. Et on le sait, ça peut être vraiment pénible d'être coupé en pleine partie sans raison apparente. La firme en a donc fait une priorité, tout comme les serveurs, et cette mise à jour en est la preuve. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera pas la dernière. Arrowhead enchaîne les updates, à tel point qu'on a du mal à les suivre. Au moins, il prend soin de son jeu.

Vous l'aurez compris, les problèmes de serveurs sont réellement gênants dans Helldivers 2, et ça a fait même fait chuter la moyenne du jeu sur Steam. On sait que les développeurs travaillent d'arrache-pied pour s'en occuper, eux qui ne s'attendaient pas forcément à une telle popularité. Comme on a pu le constater plus haut, les correctifs nécessaires commencent à être déployés. Avant ça, on avait eu droit à une autre mise à jour bienvenue.

C'est le PDG de la firme lui-même qui était venu en parler sur X (anciennement Twitter). Johan Pilestedt était fier d'annoncer qu'un nouveau patch était sorti, tout en mettant en lumière un gros changement. Ce dernier porte sur les soucis liés au matchmaking, mais il ne fut pas le seul au rendez-vous. Le studio s'était notamment attaqué à de nombreux crashs qui pouvaient survenir dans certaines circonstances bien précises. Et d'une manière générale, la stabilité a été grandement améliorée. C'est toujours ça de pris.

En outre, le patron du studio expliquait que cette update préparait la fameuse augmentation des capacités des serveurs. Ils pourront accueillir plus de joueurs, permettant enfin de profiter d'Helldivers 2 sans interruption. La nouvelle mise à jour nous montre que c'est sur les rails, ce qui est rassurant. En tout cas, l'avenir du jeu promet d'être radieux, en particulier lorsqu'on voit le suivi régulier d'Arrowhead. En même temps, vu le succès du titre, ce serait dommage de le laisser à l'abandon.