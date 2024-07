Une mise à jour 1.000.404 a été déployée pour Helldivers 2 sur PS5 et PC. Voici le patch notes complet avec les nouveaux changements apportés par cette update.

La démocratie vit grâce à Helldivers 2 depuis des mois. Si le succès inattendu du jeu a mené à certains problèmes, la fréquentation n'a jamais faiblie. Mais ces dernières semaines, la situation est un peu moins joyeuse pour le TPS à la sauce Starship Troopers en raison d'une perte de joueurs. En ce moment, le pic global ne dépasse pas les 45 000 sur PC. C'est déjà très bien et d'autres jeux aimeraient qu'on s'intéresse à eux de cette façon, mais on ne peut pas nier la baisse.

La mise à jour 1.000.404 d'Helldivers 2 est disponible

Helldivers 2 a donc un petit coup de mou, mais Arrowhead Game Studios ne ménage pas ses efforts. Certes, les développeurs ont déclaré vouloir espacer les mises à jour, mais le jeu a encore reçu un nouveau patch 1.000.404. Mais contrairement à la précédente update, les modifications sont mineures. Il n'y a pas d'équilibrage au niveau des armes, ennemis et des environnements, ou même de nouveautés. Cette update Helldivers 2 se consacre plutôt à l'élimination de bugs, notamment de crashs ou de freezes, qui pouvaient encore persister en dépit de correctifs déjà appliqués.

Vous vous demandez si des soucis rencontrés sur Helldivers 2 ont été corrigés ? Voici l'ensemble du patch notes avec toutes les corrections apportées :

Correction de l'amélioration du module de vaisseau « Superior Packing Methodology ». Techniquement, il y a déjà un correctif du côté du serveur et ça fonctionne depuis le 1er juillet

Résolution des crashs et des problèmes qui pouvaient survenir lors du lancement dans une mission

Correction des cas où les joueurs restaient bloqués sur l'écran de chargement du Hellpod

Résolution d'un plantage après une modification des paramètres. Cette fois, ce problème devrait être résolu pour de bon, le dernier correctif n'ayant pas fonctionné. Nous avons envoyé l'ingénieur responsable de cela dans un camp de rééducation de la Super-Terre.

Helldivers 2 est disponible sur PS5 et PC et est compatible crossplay. C'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer avec des amis qui sont sur PC en étant sur PlayStation 5, et vice-versa bien entendu. La démocratie ne trie pas les patriotes de la Super-Terre !