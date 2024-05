Après la grosse polémique, Helldivers 2 déploie un nouveau patch 1.000.302 sur PS5 & PC. Une mise à jour d'équilibrage pour les armes et les ennemis, pour les plantages et plus encore.

La communauté Steam d'Helldivers 2 a fait plier PlayStation. Comme toujours, il y a eu visiblement des dérives et des comportements intolérables, mais le constructeur est revenu sur sa dernière décision. Un compte PS Network ne sera plus obligatoire pour jouer au jeu sur PC. En parallèle de cette polémique, Arrowhead Game Studios continue de peaufiner sans relâche son bébé et une nouvelle mise à jour est disponible sur toutes les plateformes.

Helldivers 2 passe en version 1.000.302 sur PS5 & PC

Si vous comptez vous remettre sur Helldivers 2, sachez qu'il faudra passer par la case mise à jour obligatoirement. Une update 1.000.302 est disponible sur PC comme sur PS5. « Aujourd'hui, nous vous partageons un nouveau patch qui règle divers problèmes qui entravent la liberté » indique le studio sur la plateforme de Valve. Et effectivement, la maj en question traite de soucis vraiment variés avec des correctifs pour empêcher des plantages, des problèmes sur le menu social ou encore afin de rééquilibrer certaines armes et ennemis du jeu. Par exemple, le R-36 Volcan voit ses dégâts d'explosion augmenter de 40, tandis que les éclats de l'explosion sont supprimés. Ce changement a été effectué pour éviter que les joueurs d'Helldivers 2 se suicident ou tuent leurs collègues sans le vouloir.

La portée auditive des Gunships et celle des Hurleurs a légèrement été rehaussée. Pour ce dernier adversaire, la portée visuelle a aussi été revue à la hausse. Désormais, vous ne devriez plus avoir de crashs en quittant une mission et en la rejoignant, en cas d'utilisation d'un VPN ou après qu'une escouade soit tombée au combat durant la quête « Désactivation du système de contrôle Terminides ». Ce sont là quelques exemples, mais vous pouvez consulter les notes de patch 1.000.302 d'Helldivers 2 depuis la page Steam du titre. Pour rappel, de nouvelles obligations de guerre premium « Patriotes du grand froid » ont été ajoutées.