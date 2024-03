Plus rien ne sera jamais pareil pour les développeurs d'Arrowhead Game Studios, après le carton phénoménal d'Helldivers 2. Le premier jeu s'était déjà forgé une communauté de fidèles, mais c'est incomparable avec l'engouement de cette suite. Plus de 8 millions de joueuses et joueurs se seraient engagés sur PS5 et PC pour répandre la démocratie sur la Super-Terre. Mais parfois, cette mission vitale pour le bien de l'humanité pâtit des différents problèmes qui peuvent survenir à tout moment.

Une mise à jour Helldivers 2 pour éviter de gros plantages

Helldivers 2 n'en est qu'à ses débuts, mais le potentiel est là. Si les premiers jours du lancement ont été hasardeux, avec une affluence totalement inattendue, le jeu peut compter depuis sur des patchs à un rythme effréné. Quelques semaines après la sortie, les développeurs ont même intégré de grosses nouveautés comme le mecha ou encore les insectes volants qui ont semé la panique. Il faut dire que les équipes ont introduit ces ennemis sans prévenir, ce qui a rendu la surprise encore plus chouette. Un suivi sérieux pour Helldivers 2 qui se vérifie encore le nouveau patch 1.000.104 sur PC. Arrowhead Game Studios a entendu les plaintes sur un énorme problème.

Notes de patch PC 1.000.104

Le déploiement du patch 1.000.103 d'Helldivers 2 a posé quelques soucis, alors qu'il était là pour faciliter la tâche des soldats de la démocratie. Avec cette mise à jour, les développeurs ont changé le taux d'apparition des dangers comme la pluie de météorite, les tornades de feu etc. Mais cela a engendré un très gros problème de plantage pour les joueuses et joueurs PC. Lequel ? Le crash pur et simple du jeu sur Steam, chaque fois que certaines armes ou stratagèmes électriques étaient utilisés. Mais normalement, avec l'update 1.000.104, Helldivers 2 devrait être stable, même si vous avez recours à tout l'équipement mentionné ci-dessous.

Général : Des correctifs ont été apportés au armes électriques



Correctifs : Le jeu ne se bloquera plus en cas d'utilisation des armes ou d'un stratagème électriques suivants : Le lance-arc (ARC-12 Blitzer) Le fusil à pompe arc (SG-8P Bourreau plasma) La Tour Tesla (stratagème)