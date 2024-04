Les mises à jour Helldivers 2 s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Un bug infernal a par exemple été supprimé avec le patch 1.100.104. En cas d'utilisation d'armes ou d'un stratagème électriques, les joueurs étaient victimes d'un plantage et était ainsi dans l'obligation de redémarrer le jeu. Ce souci est réglé, mais les développeurs ont mis à disposition une update quelques jours après pour apporter des « corrections générales et améliorations de la stabilité du jeu ». Un patch qui n'a que quelques heures... mais qui a visiblement engendré un nouveau problème de crash.

Les dernières nouveautés d'Helldivers 2

Avec le patch 1.000.200, Helldivers 2 s'est certes stabilisé, mais ça ne pèse pas lourd dans la balance par rapport aux innombrables autres changements. L'une des nouveautés est l'augmentation de la limite du niveau de 50 à 150. De plus, Arrowhead Game Studios a listé un paquet d'améliorations d'équilibrage. Tout y est passé des missions aux stratagèmes, en passant par les armes et les ennemis. Mais surtout les batailles d'Helldivers 2 sont maintenant encore plus impressionnantes avec les deux menaces environnementales inédites : les tempêtes de sable et de neige.

Les développeurs, qui sont ultra réactifs, viennent de déployer un patch 1.000.201 pour Helldivers 2. Cette fois, la liste est très réduite étant qu'il n'empêche qu'un plantage qui avait lieu sur le menu du Centre des Acquisitions. Néanmoins, les équipes ont saisi cette nouvelle occasion pour rappeler que certains soucis étaient encore présents.

Notes de patch 01.000.201

Problème résolu Résolution d'un plantage commun lors de l'accès au Centre des Acquisitions

Soucis encore à l'étude qui feront l'objet d'une autre mise à jour Ramasser une boule de neige ou renvoyer une grenade provoque un plantage Problèmes liés aux invitations d'amis et au cross-platform Les invitations d'ami entre la PS5 et le PC n'apparaissent pas dans l'onglet « Demandes d'amis » Les joueurs ne peuvent pas effacer des personnes de leur liste d'amis après les avoir ajoutés volontairement via un code ami Il est impossible de débloquer des joueurs qui n'étaient pas dans la liste d'amis auparavant Les joueurs sont dans l'incapacité d'être amis avec des utilisateurs Steam avec un pseudo inférieur à 3 caractères Les stats des armes explosives n'incluent que les dégâts d'impact directs, et non les dommages des explosions Les explosions ne cassent pas les membres du perso (si en cas d'écrasement sur un rocher) La libération de la planète atteint le 100% à chaque fin de mission de défense Se noyer en eau profonde, avec un boost de vitalité équipé, brise le Helldiver entièrement Le rayon du stratagème peut s'attacher à un ennemi, mais se déploiera à son emplacement d'origine Après avoir redémarré le jeu, certaines personnalisations - comme le titre ou le type de corps - peuvent être réinitialisées