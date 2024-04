Helldivers 2 accueille son nouveau patch 1.000.200 sur PS5 et PC. Une mise à jour qui comprend de très nombreux changements, et des ajouts dantesques.

La lutte pour répandre la démocratie dans Helldivers 2 ne s'arrête jamais. Pas de repos pour les soldats qui souhaitent profiter de la « douce liberté » en exterminant les menaces des Terminides et des Automatons. Et étant donné le suivi impeccable du jeu, les joueuses et les joueurs n'ont pas vraiment de raison de déserter. L'exclu PS5 et PC est toujours l'un des plus gros titres multijoueur du moment, avec une fréquentation qui ne chute pas. Et de très belles nouveautés font encore leur entrée dès maintenant sur les deux plateformes.

Une mise à jour Helldivers 2 qui va faire du grabuge

Arrowhead Games Studios a prouvé tout son sérieux vis-à-vis d'Helldivers 2 et continue de le faire presque chaque semaine. Encore tout récemment, les joueuses et joueurs PC ont eu le droit à un patch 1.000.104 pour réparer les erreurs du passé. Certaines armes et un stratagème pouvaient être responsables de plantages soudains. Un méchant bug qui a donc normalement été complètement éliminé. Lors de cette mise à jour, le studio a également revu le taux d'apparition des dangers météoritiques, et aujourd'hui, il y a des conditions supplémentaires disponibles. Équipez-vous et préparez-vous à vivre des parties encore plus épiques dans Helldivers 2.

Notes de patch 1.100.200 PS5 & PC

« Nous avons une mise à jour un peu plus importante pour vous aider dans vos efforts de libération de notre galaxie. Et il y a aussi de nouvelles menaces environnementales. Que la Liberté guide votre chemin » annonce le studio.

Corrections générales et améliorations de la stabilité du jeu

Augmentation de la limite de niveau de 50 à 150

Changements d'équilibrage des missions, des stratagèmes, armes, ennemis et des Helldivers

Ajout de menaces environnementales : tempêtes de sable et tempêtes de neige

Les modifications sont nombreuses et sont toutes détaillées dans les notes du patch 1.100.200 disponible pour les versions PS5 et PC d'Helldivers 2. En revanche, le jeu risque encore de planter si vous saisissez une boule de neige ou que vous tentez de renvoyer une grenade. Ce bug est bien identifié par les développeurs, mais pour le moment, il n'y a pas de solution pérenne. Mais pas de panique, Arrowhead Game Studios est clairement sur le coup.